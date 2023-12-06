網站爆料情治單位監控政治人物？蔡其昌辦公室：蒐集證據將提告

立法院副院長蔡其昌辦公室發言人林俊裕今晚表示，有關網站爆料情治單位監控政治人物，名單中出現蔡其昌副院長，辦公室與刑事警察局查詢後，發現內文所載監察電話號碼為去年刑事局偵破高雄第三方支付業者派維爾洗錢案負責人蔡昌燄所有，該文篡改造假明顯為假訊息，並有企圖影響選舉之嫌，就其中涉及違反刑法、公職人員選舉罷免法部分，辦公室蒐集相關證據後將會提出告訴。

今天有社群網站爆料貼出情治單位監聽資料，對象包括國民黨前副主席曾永權、國民黨中央政策會副執行長盧嘉辰、行政院長室機要、各地區多名立委、退役將領、縣市議員、民間社團主席等，藍綠政治人物皆有，這分資料顯示，監聽機關是調查局、廉政署；調查局回應，目前正由通訊監察處查證該資料真實性，稍晚將發布新聞說明。