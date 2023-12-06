台南殉職警員遭「師大數學哥」嘲諷 黃偉哲支持家屬捍衛名聲

吳姓男大生自稱「師大數學哥」，在臉書發文嘲諷去年台南2名殉職警員，全案移送後不起訴，吳男又發文諷刺，殉警家屬已提起自訴，台南市長黃偉哲今天表示，支持捍衛警員名聲。報系資料照／記者吳淑玲 攝影

吳姓男大生自稱「師大數學哥」，在臉書發文嘲諷去年台南2名殉職警員，全案移送後不起訴，吳男又發文諷刺，殉警家屬已提起自訴，台南市長黃偉哲今天表示，支持捍衛警員名聲。

黃偉哲今天下午透過臉書（Facebook）發文指出，日前造成2名警員殉職的凶嫌一審宣判，遭到最嚴厲制裁，但網路竟有人持續騷擾被害者家屬，他無法接受，也呼籲務必同理家屬心情。

黃偉哲表示，2名盡職警員離去是台南的損失，也是所有人不願意見到的，他至今還記得家屬與同僚的悲痛，小年夜至民權派出所慰勤時，曾共事同僚們仍難以平復心情。

黃偉哲說，「我支持家屬捍衛警員名聲」，市府也持續增列預算強化執勤裝備，提升勤務安全。警員24小時待命出勤，保護安全，期盼大家對盡忠職守警員有更多的同理與感謝。

台南市第二分局警員曹瑞傑、凃明誠去年8月在安南區遇襲殉職，吳男隨即在臉書發文嘲諷，警方迅速查辦，同年8月以妨害名譽、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦，但新北地檢署不起訴，高等檢察署也駁回再議。

吳男事後故態復萌，以「屎大數學哥」帳號發表「從一開始你們兩人向我挑戰時，你們就已經輸了」等言論。吳男雙親則來電致歉。殉職警員家屬已向新北地方法院提起自訴，且向吳男就讀學校表達不滿，希望校方善盡管教責任。

明德外役監逃犯林信吾去年8月殺警奪槍，2名警員殉職，台南地方法院認定林信吾殺意堅定，殘虐且毫無人性，犯後一副「什麼都無所謂、要命一條」態度，暴力再犯機率高，11月23日判處2個死刑。