快訊

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

拔河遭繩勒脖10秒…家長見愛子「半圈瘀青勒痕」心疼 控老師反應慢半拍

台鐵區間車煞車不及撞上入侵外物 部分列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25名酒駕累犯被要求在靈堂發誓 金髮美女見媒體狂躲喊「不敢了」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄市區監理所今在高雄市殯儀館舉辦道安講習，25名酒駕累犯在佛經聲中，被要求舉手對亡靈發誓不再酒駕，還被帶往停屍間、殮儀室、遺體冷凍室與火化場，個個神情肅穆，閃躲媒體鏡頭，其中郭姓板模工說「我不敢了，不會再這樣（酒駕）了」。

高雄市區監理所指為酒駕累犯深自反省，先前曾將道安講習場所，帶往植物人安養機構，但還是有人再犯，因此，今天乾脆帶25名酒駕累犯到殯儀館，還特地租用禮儀廳、放花籃，祭拜的則是全國因酒駕往生的亡靈牌位。

高雄市區監理所並發採訪通知給媒體，這些酒駕累犯看到鏡頭，個個閃躲，其中還有一名染著金髮的年輕女子，在清一色男性上課中，顯得特別突兀，引發媒體關注，趨前欲採訪，她嚇到狂揮手拒絕，稱日後不再酒駕。

這場道安講習共計90分鐘，除要求學員在靈堂裡，高舉右手、對著亡靈牌位，發誓自己絕不會再酒駕，還派出代表在靈堂簽名佐證，代表簽名的是一名郭姓板模工，他說，自己兩次酒駕，每次都是喝得很醉被攔下，「來這裡（靈堂）後，我不敢了，不會再這樣（酒駕）了」，也會勸朋友別再酒駕。

25名酒駕累犯在靈堂內上課，當中只有一名是女性。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯在靈堂內上課，當中只有一名是女性。記者吳慧芬／攝影

25名酒駕累犯被要求在亡靈牌位前，高舉右手發誓不再酒駕。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯被要求在亡靈牌位前，高舉右手發誓不再酒駕。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯在靈堂內上課。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯在靈堂內上課。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯被要求在亡靈牌位前，高舉右手發誓不再酒駕。記者吳慧芬／攝影
25名酒駕累犯被要求在亡靈牌位前，高舉右手發誓不再酒駕。記者吳慧芬／攝影

酒駕 高雄市 殯儀館

延伸閱讀

酒駕再犯遭加重判刑 非常上訴認定非累犯刑度獲減

民進黨台東主委簡維國酒駕肇事辭黨職、未辭議員 綠肯定主動負責

影／警察眼前闖紅燈還沒完...台中男酒駕又連闖3個被逮

1個月內酒駕被逮兩次 高雄男想靠老招「屎遁」拖延

相關新聞

貪遍雲嘉南三地！前檢察官宋宗儀判20年 現服刑過半獲准假釋

前檢察官宋宗儀在雲林、嘉義、台南地檢署任職期間利用職務貪汙，判處有期徒刑20年定讞；宋如今服刑期過半，月前依法申請假釋獲...

北院選任國民法官 12月7日將審新店男持啞鈴弒父案

台北地方法院審理新店鍾姓男子持啞鈴弒父案，今天上午選出6名國民法官與4名備位國民法官，並進行宣誓及審前說明，明天上午將與...

25名酒駕累犯被要求在靈堂發誓 金髮美女見媒體狂躲喊「不敢了」

高雄市區監理所今在高雄市殯儀館舉辦道安講習，25名酒駕累犯在佛經聲中，被要求舉手對亡靈發誓不再酒駕，還被帶往停屍間、殮儀...

「師大數學哥」嘲台南殉警不起訴 死者家屬向校方表達不滿、提自訴

台南去年8月發生殺警案，自稱「師大數學哥」的吳姓男大生在臉書發文嘲諷，全案移送新北地檢署卻未起訴，高檢署也駁回再議，吳男...

曾被吳宗憲嗆絕對落選今翻盤 前里長：感謝法院還清白

新北市永和區安和里前里長鄧長安在2022年的里長選舉中，以2票之差輸給對手王盈芳，他提當選無效之訴，法院判定鄧長安勝訴。...

自行車道縫隙釀騎士摔傷 中市府稱沒看到血跡法院判國賠3萬

台中江姓男子騎自行車經潭雅神自行車道時，因橋樑、路面銜接處縫隙摔倒滿身傷，對台中市觀光旅遊局提國賠求償10萬元，觀旅局辯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。