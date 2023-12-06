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25名酒駕累犯被要求在靈堂發誓 金髮美女見媒體狂躲喊「不敢了」
高雄市區監理所今在高雄市殯儀館舉辦道安講習，25名酒駕累犯在佛經聲中，被要求舉手對亡靈發誓不再酒駕，還被帶往停屍間、殮儀室、遺體冷凍室與火化場，個個神情肅穆，閃躲媒體鏡頭，其中郭姓板模工說「我不敢了，不會再這樣（酒駕）了」。
高雄市區監理所指為酒駕累犯深自反省，先前曾將道安講習場所，帶往植物人安養機構，但還是有人再犯，因此，今天乾脆帶25名酒駕累犯到殯儀館，還特地租用禮儀廳、放花籃，祭拜的則是全國因酒駕往生的亡靈牌位。
高雄市區監理所並發採訪通知給媒體，這些酒駕累犯看到鏡頭，個個閃躲，其中還有一名染著金髮的年輕女子，在清一色男性上課中，顯得特別突兀，引發媒體關注，趨前欲採訪，她嚇到狂揮手拒絕，稱日後不再酒駕。
這場道安講習共計90分鐘，除要求學員在靈堂裡，高舉右手、對著亡靈牌位，發誓自己絕不會再酒駕，還派出代表在靈堂簽名佐證，代表簽名的是一名郭姓板模工，他說，自己兩次酒駕，每次都是喝得很醉被攔下，「來這裡（靈堂）後，我不敢了，不會再這樣（酒駕）了」，也會勸朋友別再酒駕。
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