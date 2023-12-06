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八年級饒舌歌手公益創作 士檢首映反賄選MV「貪婪養的怪物」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

2024年大選將至，士林地檢署今首映反賄選嘻哈MV「貪婪養的怪物」創作饒舌歌手吳禹辰，公益創作作詞作詞，唱出賄選背後就是貪婪，金錢遊戲玩過頭，貪婪養出怪物將恐致政府腐敗、國家災難，MV動畫則由社會勞動人製作，創新作為宣導反賄選。

士檢指出，透過榮譽觀護人協進會資源，與八年級網路創作歌手吳禹辰合作，歌手耗時三周作詞作曲，創作嘻哈曲風的反賄選歌曲「貪婪養的怪物」顛覆傳統嚴肅反賄選基調。歌詞中顯示，賄選背後的動力來自貪婪的心，當金錢遊戲玩過頭，貪婪養出怪物，將是政府腐敗、國家災難的開始，唯有共同拒絕賄選，堅決向貪婪怪物說「不」才是正途。

檢方表示，MV動畫部分則由社會勞動人以電腦特效，集結檢警查辦賄選新聞報導、選票換鈔票、斂財貪污綁標等金錢遊戲的多元元素，吸引群眾目光。

今日士檢舉行反賄選創作歌曲「貪婪養的怪物」MV首映會，最高檢察署周志榮、林邦樑檢察官與士檢檢察長顏迺偉，共同按下啟動首映按鈕，串起光、影、聲音，MV充滿科技前衛感的視聽覺饗宴，帶出賄選所衍生貪婪與人性的反思。

檢方指出，MV為公益創作，將在檢方官網、臉書等平台上架，檢察長顏迺偉另也自行利用下班時間，錄製國、台、客語三聲帶的反賄播放帶，今日同步首播，也將隨垃圾車穿梭在轄區各角落播放。

檢方呼籲，民眾如發現賄選情資，可立即撥打0800-024-099再按4的檢舉專線，檢舉賄選拿獎金，共同創造好選風；士檢反賄選有獎徵答將於12月15日截止，只要連結本署網站「反賄選專區」就可以參加，歡迎大家一起成為熱血的反賄尖兵。

士林地檢署今首映反賄選嘻哈MV「貪婪養的怪物」加強宣導反賄選。記者蕭雅娟／攝影
士林地檢署今首映反賄選嘻哈MV「貪婪養的怪物」加強宣導反賄選。記者蕭雅娟／攝影

賄選 動畫 垃圾車

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