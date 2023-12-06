5義交未做好交通管制 2車對撞老翁亡 判刑7月還需賠200萬

彰化縣柯、林等5名義交去年4月在秀水鄉番花路指揮交通時，因未做好交通管制，同時讓騎重機的吳男和洪姓老翁通行，導致二人相撞，洪翁傷重不治身亡，彰化地方法院以過失致人於死罪，將5名義消及吳男判刑7月，緩刑2年，義交還需賠償家屬200萬元。

判決書指出，包商去年在秀水鄉陝西村番花路與正興路口施作自來水管埋設工程，並申請交通指揮人員在該路口指揮交通，去年4月21日上午8點多5名義交在現場指揮交通，柯、許姓義交在正興路北側及南側，負責管制正興路往來車輛；林姓義交站在番花路口西北側，郭姓義交在該路口番花路東向車道；林姓義交在路口往東170公尺處的超商前，一起負責管制番花路往來車輛。

吳男當時騎重型機車，沿番花路由東往西方向行駛至路口，當時閃黃燈，林姓義交以無線電通知，最後一部車輛是白色自小客車，待該車通過上開路口後，郭姓義交吹哨停止番花路往來車輛，而放行正興路車輛，適有七旬洪姓老翁駕重機沿正興路由南往北方向行駛至上開路口，但林姓義交未注意吳男騎重機跟在白色自小客車後也通過路口，未通報其他交通指揮人員。

柯、許義交則疏未注意吳男駕駛機車高速駛來，仍指揮放行洪男通過，林、郭也未指揮吳男停下，致吳男、洪男2車碰撞，洪男傷重送醫急救，直到同年9月因敗血性休克併呼吸衰竭而死亡。