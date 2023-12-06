阿羅哈客運董事長挪公款8547萬 一審和解獲判緩刑

已停止營運的阿羅哈客運董事長陳瑞鈴在未經公司股東同意下，民國95年將6050萬公款借給公司李姓副董，且還借給前立委蔡豪2497萬買房，高雄地院依背信罪輕判緩刑2年。

阿羅哈客運董事長陳瑞鈴白手起家打造客運王國，但後續歷經多起重大車禍，又受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，面臨生意慘淡和重大賠償，導致公司財務出現危機，目前已經停止營運。

高雄地方法院審理陳瑞鈴涉擅自挪用公款時，陳女均坦承犯行，法官審酌她已與公司達成和解獲得原諒，據此認為應已獲得教訓無再犯之虞，並依背信罪輕判有期徒刑10個月，可易科罰金，並宣告緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，阿羅哈客運李姓副董事長95年因急需資金，便向董事長陳瑞鈴商借公司資金，但陳女卻在未徵得公司全體股東同意下，擅自將公司資金新台幣6050萬元以無擔保借款、無利息條件借出去。

此外，前立委蔡豪96年原本打算購買高雄一處建案，卻因資金不足、信用不佳難以下手，因此便向陳女提議借名登記，陳女同樣直接指示公司財務匯款共2497萬元給建商和蔡妻。全案經法務部調查局高雄市調查處獲報後，移送高雄地檢署偵查起訴。