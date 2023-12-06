丁特網評澎湖某餐廳狗都不吃挨告 結果出爐他諷獲法院認證

澎湖馬公市新生路上海鮮餐廳因賣出4萬1000元無菜單料理，遭消費者投訴「坑殺觀光客」，當地人網紅丁特痛批「丟整個澎湖人的臉」，直播上試吃開嗆該料理連「澎湖狗都不吃」，對方因此怒告丁特妨害名譽，經檢方近半年時間偵結，丁特獲不起訴處分，他反諷這下該業者「狗都不吃」料理，獲法院認證。

澎湖地檢署回函的不起訴書指出，丁特雖不留餘地在直播頻道開嗆葉姓業者海鮮餐廳的料理，但葉男也對警方坦言，丁特所張貼的影片，是他在民宿辦外燴的影片，丁特評論內容並非捏撰造假惡意攻訐，是基於他個人經驗，加上查證當下時價，難認有誹謗之嫌。

此外，消費糾紛時有所聞，丁特針對葉姓業者提供餐點、金額，提出收費過高坑殺觀光客質疑，當以公共利益高度相關，本就是可受公評的事情，縱使丁特言詞犀利，有欠妥當，不外乎為引起公眾注意，增加公共事務的廣泛討論，因此，檢方偵結作不起訴處分。

對此，丁特在臉書張貼檢方回函的4張不起訴書內容，暗酸當初提告他的葉姓業者「自討苦吃」，這段你來我往的互懟內容，未來都要加上四個字，叫做「法院認證」，正如他6月底收到被提告時的貼文，諷刺葉男長這麼大學不會檢討自己，那就上法院來學。貼文一出，引來上千名網友按讚留言。