丁特網評澎湖某餐廳狗都不吃挨告 結果出爐他諷獲法院認證
澎湖馬公市新生路上海鮮餐廳因賣出4萬1000元無菜單料理，遭消費者投訴「坑殺觀光客」，當地人網紅丁特痛批「丟整個澎湖人的臉」，直播上試吃開嗆該料理連「澎湖狗都不吃」，對方因此怒告丁特妨害名譽，經檢方近半年時間偵結，丁特獲不起訴處分，他反諷這下該業者「狗都不吃」料理，獲法院認證。
澎湖地檢署回函的不起訴書指出，丁特雖不留餘地在直播頻道開嗆葉姓業者海鮮餐廳的料理，但葉男也對警方坦言，丁特所張貼的影片，是他在民宿辦外燴的影片，丁特評論內容並非捏撰造假惡意攻訐，是基於他個人經驗，加上查證當下時價，難認有誹謗之嫌。
此外，消費糾紛時有所聞，丁特針對葉姓業者提供餐點、金額，提出收費過高坑殺觀光客質疑，當以公共利益高度相關，本就是可受公評的事情，縱使丁特言詞犀利，有欠妥當，不外乎為引起公眾注意，增加公共事務的廣泛討論，因此，檢方偵結作不起訴處分。
對此，丁特在臉書張貼檢方回函的4張不起訴書內容，暗酸當初提告他的葉姓業者「自討苦吃」，這段你來我往的互懟內容，未來都要加上四個字，叫做「法院認證」，正如他6月底收到被提告時的貼文，諷刺葉男長這麼大學不會檢討自己，那就上法院來學。貼文一出，引來上千名網友按讚留言。
「清起來！抵制這種店家！千萬別去了」、「葉先生已經不當老闆了！店倒2至3個月了吧」、「清起來！狗都不吃」丁特該文底下湧入上百則留言，有網友回應，經過這段血流成河的網路廝殺，葉老闆的店應該早就開不成了，不過，也有網友指稱，葉提告連法院那關都到不了，充其量，也只能算「地檢署認證」罷了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言