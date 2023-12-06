酒駕再犯遭加重判刑 非常上訴認定非累犯刑度獲減

卓姓男子酒駕遭逮，法官誤認為累犯，加重判刑3月定讞。案經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，卓男犯本案時，前案易科罰金未執行完畢，並不構成累犯，改判刑2月確定。

全案起於，卓姓男子今年2月10日上午飲酒後，同日下午騎乘機車上路，行經台中市大安區中山北路90巷口時遭警查獲，被依公共危險罪嫌送辦。

一審台中地方法院認為，卓男有酒駕前科，並在前案執行完畢後5年內故意再犯本案，屬於累犯，審酌卓男不知悔改，對酒駕刑罰的反應力薄弱，應予加重其刑，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。卓男未上訴，案件因此定讞。

但最高檢察署認為，累犯是指徒刑執行完畢5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，但卓男前因公共危險罪被判刑2月，併科罰金1萬元確定，聲請易服勞動獲准，卓男因工作無法履行，改請求易科罰金獲准，並於今年2月24日執行完畢。

最高檢認為，卓男本案的犯行是今年2月10日，前案2月24日執行完畢，因前案未執行完畢，不應論為累犯進而加重其刑，原確定判決有證據調查未盡及適用法則不當的違法，因此提起非常上訴。

最高法院認為，卓男犯本案的時間點，前案確實尚未執行完畢，並不構成累犯，原確定判決違背法令且對被告不利，非常上訴有理由，因此日前撤銷原判決，改判刑2月，得易科罰金。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康