兆豐女行員因愛被榨乾 盜1001萬公款這原因獲緩刑

兆豐銀行陳姓女辦事員在交友網站與網友網戀，自行購買虛擬貨幣當結婚基金，多次盜領公款1001萬元，銀行提告，陳女被依銀行法背信罪起訴。台北地方法院審理，陳女認罪，合議庭判她有期徒刑3年6月。台灣高等法院考量陳女和兆豐達成調解，先行支付350萬元，餘額分期清償，改判刑2年，緩刑5年，445萬犯案所得沒收。

31歲的陳姓女子上網交友，認為男網友有意與她結婚，加上對方不時噓寒問暖，還沒有看到對方的真面目，即陷入熱戀。陳女一開始先拿出自己的存款幫對方買虛擬貨幣助他投資，不過，網友後來發現陳女經濟已拮据，以「那我去死好了」威脅陳女繼續出錢。

陳女先向朋友借錢支應網友，2021年7月6日起，利用幫忙補充ATM現鈔的機會，趁分行襄理不注意之際，抽走其中的現鈔，再登入銀行系統，以不實資訊輸入系統假裝已經補鈔完畢。此外，陳女利用辦理「舊鈔換新鈔」機會，從主管給付300萬元現鈔中暗槓約200萬元，再趁分行搬家時，自金庫的ATM紙匣中盜領現金707萬元。

2021年7月23日，陳女趁負責協助精品名店「CHANEL」現金存放時再偷取現金，至8月12日為止，8次侵吞廠商的現金274萬元，銀行行員在工作LINE群組發出警示，銀行稽核發現陳女犯案查核，估計陳女利用職務機會盜走1001萬元。

陳女不服一審判決，上訴高院。高院考量陳女無前科，任職兆豐銀行期間循規蹈矩，因遭詐欺集團以投資虛擬貨幣、需回補損失款項等詐術訛騙，驚慌失措，才鋌而走險；考量她已償還約188萬5000元，二審審理時與兆豐銀行調解成立，先行支付350萬元，餘額分期清償，若科以銀行法第125條之2第1項前段最低度刑3年徒刑過重，因此減刑。