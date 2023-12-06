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阿羅哈客運董座挪用8500萬公款 獲「公司」原諒換緩刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道客運業者「阿羅哈」因經營陷入困境，去年2月起宣布停駛；事後檢調接獲情資，發現當時董事長陳瑞鈴曾未經股東同意，2006年將6050萬元借給公司副董事長李孟霞，隔年因前立委蔡豪缺錢買房，陳也私下挪用公款，將2497萬元匯入建商帳戶，高雄地院審理後，考量陳瑞鈴、李孟霞和公司達成和解，今依背信罪各判10月、6月有期徒刑，緩刑2年。

阿羅哈客運經營台北、高雄國道客運路線，後來因新冠肺炎疫情經營陷入困境，去年2月19日起宣布停駛，公司也不再對外營運；不過，因該公司有多輛歐系進口新車，去年9月陳瑞鈴以「阿羅哈通運」另起爐灶，經營包車業務。

但在阿羅哈客運宣布停駛後，高雄檢調接獲情資，指陳瑞鈴擔任董事長期間，因阿羅哈客運副董事長李孟霞需要資金周轉，陳於是未經股東同意，於2006、2007年時，擅自將公司現金以無擔保、無利息方式借出6050萬元給李孟霞周轉。

不僅於此，前立委蔡豪2007年打算購入鳥松鄉一處建案，因資金不足向陳瑞鈴調錢周轉，陳為了幫忙蔡豪，於是指示阿羅哈公司財務長，將2497萬元匯入建設公司及蔡豪前妻、現屏東縣議員宋麗華帳戶，用來支付購屋款，該筆款項同樣未經股東許可就由陳擅自借出。

檢調偵辦後，認定陳瑞鈴、李孟霞二人未經股東同意挪用公款，依背信罪將兩人起訴。高雄地院審理時，陳瑞鈴、李孟霞對於檢方指控事證全都認罪。

法官考量陳瑞鈴、李孟霞和「阿羅哈客運」達成和解，公司也願意給兩人從輕量刑及緩刑機會，陳瑞鈴依犯2次背信罪，各判刑6月、5月，合併執行10月，李孟霞判刑6月，均得易科罰金，另宣告緩刑2年，緩刑期間，陳、李要向公庫繳納20萬、10萬元。

阿羅哈客運董座陳瑞鈴被控挪用公司款項，被法院依背信罪判刑10月，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片
阿羅哈客運董座陳瑞鈴被控挪用公司款項，被法院依背信罪判刑10月，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片

阿羅哈客運 蔡豪 國道客運

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