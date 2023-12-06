違規記點快達上限了嗎？ 懂得這規定可及時抵扣點數

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聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

交通違規記點今年6月30日起，原先半年記6點吊扣駕照1個月，修正為1年記12點，吊扣駕照2個月。法條同時修訂，同意違規記滿6點可申請自費講習抵2點，等於讓駕駛人有了可以及時補救的機會，以台中區監理所為例，至今已有145人申請並完成講習。不過，監理所呼籲，這個補救機會，1年僅有1次，駕駛人仍應謹慎小心駕車為要。

監理所指出，這145人據分析，約7至8成都是在被記點達8至9點時來申請，以免再有未禮讓行人或是嚴重超速時，一次被記3點，就要面臨被扣照。另還有1至2成的人是在一到滿6點時就來申請自費講習，以及早準備。

監理所說，分析駕駛人違規記點最多的前兩名就是未禮讓行人，以及超過速限40公里的嚴重超速，值得駕駛人警惕。而申請自費講習抵2點的設計，目的是希望駕駛人能夠利用講習了解自己違規的事項，並加以改正，並不是藉以逃避被扣照。講習時會配合影片分析各項易違規情節和相關法條，讓駕駛人能充分理解，對改變駕駛習慣亦有幫助。

監理所說，駕駛人1年內記違規點數達6點，得向各監理所（站）申請參加3小時道路交通安全講習，但得自費6百元。完成講習後，扣抵違規點數2點，其扣抵，自記違規點數達6點之日起算，1年內以1次為限。雖已有145人申請，但可能還尚在初期階段，知道利用者仍不多；民眾可下載監理服務APP或至「監理服務網」查詢違規點數。

台中區監理所已有145人申請自費講習。圖／台中區監理所提供
台中區監理所已有145人申請自費講習。圖／台中區監理所提供

駕照 下載

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