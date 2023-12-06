高雄冰店害百人食物中毒 業者賠百萬和解獲緩起訴
高雄1家冰店7月發生食品中毒事件，共100名民眾食用後因此就醫。黃姓業者遭移送後賠償百萬元和解，但店也收掉。雄檢審酌黃女無前科，依食安法處分緩起訴，但須寫悔過書。
檢方偵查時，黃姓業者坦承冰品處理不周，導致食物中毒，但事後已賠償上百萬與中毒客人達成和解，且店面也做不下去停業。檢察官審酌黃女無前科，與顧客達成和解，犯後態度良好，據此依食品安全衛生管理法處分緩起訴1年，但須寫悔過書。
緩起訴書指出，高雄市1家冰店在今年7月爆出食物中毒，民眾黃小姐在7月於網路論壇PTT發文表示，自己到冰店買了多碗八寶冰，回家後全家人一起吃，但半夜起家人陸續出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀。此文發出後，陸續有民眾都表示吃了此家冰品後也出現身體不適。
市府衛生局派員前往採檢出沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌，並勒令停業，併處新台幣36萬元罰鍰，相關事證移送高雄地檢署偵辦。
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