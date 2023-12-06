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超商狼店長猥褻女建教生還用手銬銬人 他掏百萬和解仍判10月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄擔任連鎖超商店長的田姓男子，去年8月至9月接連對來店裡實習的女建教生伸出狼爪，甚至拿出手銬將建教生銬在椅子上，高雄地院審理時，田男坦承出言、動手騷擾建教生，法官考量田已與女方以100萬達成和解，依成年人對少年犯強制罪、強制猥褻等5罪，合併判有期徒刑10月，均得易科罰金。

判決指出，去年8月間，田男店裡來了一名建教女實習生，田男見女方年紀輕，趁對方進到冷凍庫補貨時，跟著進到冷棟庫，隔著衣服撫摸女方腰部，直到對方閃躲才罷手。

事隔一周後，田男又伸手撫摸建教生的腰部，還藉故按摩揉捏對方脖子後方肩頸；事後建教生轉到另一家田男經營的超商任職，田又再伸狼爪，摸了建教生的腰部後，還調戲對方「別人有胸有屁股，妳都沒有」，接著又摸了一下大腿跟屁股。

去年9月間，田男甚至還拿出手銬，直接將建教生銬在椅子上玩耍，同年月9月12日，又將建教生叫進辦公室，指責對方衣服不整，趁幫建教生整理衣服時，伸手摸對方屁股。

沒料當天見建教生沒有反抗，田男竟尾隨女方進入冷凍庫，拉下對方衣領詢問「我是不是可以摸你的奶奶了」，接著就把手伸進女方內衣，直接摸向對方胸部。

接連被田男猥褻、騷擾多次，受侵害的女同學不再隱忍，選擇到警局報案揪出田男惡行，高雄地院審理時，田男坦承有在超商內撫摸建教生腰部、胸部。

不過，法官考量田男與女建教生以100萬元達成和解，並以給付40萬元，其餘和解金按分期支付，因田男無前科，犯後態度良好，最後依成年人故意對少年犯強制猥褻、性騷擾防治法、強制等罪，判4至8月有期徒刑，合併應執行10月，均得易科罰金，緩刑3年。

田姓男子被控猥褻女建教生，他以一百萬元和對方和解後，獲得輕判及緩刑。示意圖。本報資料照片
田姓男子被控猥褻女建教生，他以一百萬元和對方和解後，獲得輕判及緩刑。示意圖。本報資料照片

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