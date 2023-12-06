桃市客委會前顧問被告涉國安法 北檢近日將簽結移高檢署偵辦
台灣基進不分區立委參選人楊佩樺昨天告發中華兩岸創業投資發展協會理事長高維楚，涉協助中共在台招商、舉辦優惠或免費赴陸旅遊團，涉犯國安法第2條。台北地檢署收案後，近日將依規定分案，若檢方認定案件涉及國安法發展組織罪嫌，將簽結本案，移往台灣高檢署偵辦。
高維楚回應，該協會只做兩岸參訪團、未參與農業花卉博覽會招募工作，且協會沒有跟中國大陸政府拿任何一毛錢，交流團屬於私下參訪，與中國大陸政府無關。
楊佩樺昨指出，高維楚曾多次舉辦價格優惠或是免費的赴陸交流團，質疑該旅行團可發函至廈門台辦協助民眾處理行程，懷疑金流來源及活動目的。楊佩樺指稱，博覽會由「中華兩岸創業投資發展協會」在台招展，負責人高維楚曾擔任中國國民黨桃園市客家委員會顧問一職。
高維楚說，該博覽會新聞稿中所提的協會與「中華兩岸創業投資發展協會」名稱不同，強調他沒有從事農業花卉博覽會招募工作，博覽會期間也未有兩岸出入境紀錄。
據了解，北檢收案後，若認定案件涉及國安法發展組織罪嫌，將簽結案件，交由高檢署偵辦。
法務部本月1日曾發布新聞稿指出，考量為外國、大陸地區、境外勢力在台灣發展組織的犯罪行為，危害國家安全，且此類案件有機敏性、專業性，因此案件均改由高等法院、高等檢察（分）署為第一審管轄，並由專庭專股檢察官偵辦，必要時一、二審檢察機關將採團隊辦案模式。
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