選前送3隻雞行賄 花蓮前議員一審判3年6月
花蓮前議員高小成去年爭取連任失利，又被查出選舉登記前送選民3隻雞行賄，花蓮地方法院依選罷法判刑3年6個月、褫奪公權4年。高小成堅稱送雞與選舉無關，將上訴捍衛清白。
花蓮縣議員第10區選區包括卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉，時任國民黨籍議員高小成與同黨、鄉民代表金淑敏二搶一，選舉結果以65票敗給對手，高小成連任失敗。
花蓮地院判決書指出，高小成去年8月登記參選前，帶著購買的10隻雞，每隻價值新台幣350元，前往選民家中聚餐，透過張姓婦人將3隻雞送給3名聚餐民眾，表示「請幫忙一下、再支持」等語。
高小成及張姓婦人都坦承有送雞，但否認賄選。高小成表示，買完雞回家途中受邀聚餐，因不好意思白吃別人請的午餐，基於人情回禮，才將車內的3隻雞透過同樣受邀的張姓婦人分送給出席友人，過程中都沒有聊到選舉。
不過，收受雞隻的3名選民在偵查中證稱，張姓婦人送雞時都有提到高小成要連任、要幫忙支持等，且高平常不會送禮，當下都覺得是跟選舉有關，也感到人情壓力。
法官認為，根據3名收受雞隻選民說法，高、張平常不會贈禮，突然在登記前幾天贈雞隻，且高小成辯稱因接受請客，以雞隻回禮，除了給宴飲東道主外，也送另2人，且席間不斷提到選舉等行為，足見高、張送雞隻有賄選目的。
花蓮地方法院一審依選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，判處高小成有期徒刑3年6月、張姓婦人3年2月，2人皆褫奪公權4年。
高小成今天接受中央社電話採訪指出，當時還沒有選舉氣氛，鄉下地方都比較慢，只是單純因接受邀約回禮，沒有賄選想法，認為判決結果是法官自由心證，會繼續上訴，捍衛清白。
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