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竹科人妻偷吃同事被抓包 小王不願20萬和解上法院雙倍
新竹劉姓夫妻同在竹科某大廠工作，未料妻子竟吃窩邊草，和同事張男發展成情侶關係，讓同事議論紛紛。劉男得知自己戴綠帽，氣得找張男要求10萬和解，原本雙方已達成協議，但劉男臨時加價10萬，最終談判破裂。劉男因婚姻遭同事非議十分痛苦，甚至需至身心科就診，最後決定透過法律途徑向張男求償100萬元，新竹地院最終判准40萬。
劉男控訴，他與妻子2009年結婚至今相處和睦，張男明知自己妻子已婚，竟然還跟妻子發生性行為，造成他身心上巨大痛苦，需至身心科追蹤治療憂鬱、焦慮、失眠等症狀，且夫妻與張男均為同事，婚姻遭同事非議，嚴重干擾兩人婚姻關係，張男顯已破壞婚姻共同生活圓滿、安全、幸福的權利，因此提出100萬損害賠償。
張男反駁，劉妻因常向他訴苦，說兩人夫妻關係已貌合神離，事後才發展為情侶關係，他雖知劉妻已婚，但因認為其婚姻早生破綻，亦無權利侵害可言，才與劉妻建立交往關係。且劉男曾找他談判，要求賠償10萬元為和解條件，雙方原本已達成合意，但劉男後來又要多加10萬元，他認為金額過高，最終談判未果。
法官認為，張男所為，已達破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福之程度，審酌2人不當交往時間約為8個月，及其侵害劉男配偶權情況，且為同公司員工，張男所為已影響劉男身為配偶尊嚴，最終判張男需賠償劉男40萬元。
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