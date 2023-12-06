坐輪椅賣口香糖突然站起身勒人脖子 她依強制罪判罰1500元

洪姓女子坐輪椅四處販賣口香糖維生，因在寺廟中與人起爭執，自輪椅起身勒住對方的脖子觸法；檢方偵辦，洪女不認罪，法院審理，洪女獲被害人原諒，台北地院依強制罪判罰她1500元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

家住台北市的38歲洪姓女子2023年6月27日上午7時14分，在萬華區地藏王宮廟內因故與林姓男子發生糾紛，徒手勒住林的頸部，警方獲報案到場，將雙方帶警局製作筆錄，林提告，洪女移送法辦。

檢方偵辦，洪女否認犯行，檢方要求她看監視器畫面的影中人，洪女也說拍到的人不是她，不過，警方移送的監視影像光碟證據，證明洪女身著藍色上衣，本來坐在輪椅上忽然站起徒手勒住林的頸部，將洪女起訴。

法院審理，洪女在準備程序中自白犯罪，法官改簡易程序審理，並認為她的行為觸犯強制罪，應依法論處。