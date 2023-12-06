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總統選舉賭盤規模達4.5億 屏東組頭羈押禁見

中央社／ 屏東縣6日電

台灣屏東地方檢察署偵辦長治鄉有以總統、副總統選舉為標的開設賭盤，每注金額新台幣1萬元，賭資規模達4億5350萬元，檢警循線查獲余姓組頭，向法院聲請羈押禁見獲准。

屏檢今天發布新聞稿表示，日前接獲情資指出長治鄉有以中華民國第16任總統、副總統選舉為標的開設選舉賭盤，在今年7月至11月間陸續招攬賭客，以每注金額1萬元下注，其內容為「特定總統候選人讓票數十萬」等，4日傳喚涉嫌招攬下注及數名收受賭資嫌疑人後，循線查獲50歲余姓組頭，並查扣現金30萬元及客戶簽賭帳冊等。

屏檢指出，初步檢視選舉賭盤賭資規模高達4億5350萬元，賭客遠及嘉義縣區域，複訊後認余姓男子涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條圖利聚眾賭博罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，昨天凌晨向台灣屏東地院聲請羈押禁見，並裁定羈押禁見。

屏東 賭博 2024選舉 2024總統選舉

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