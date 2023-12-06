高雄警穿制服蹺班陪妻子開直播 記過2次處分

網路近期流傳一段高雄旗山警分局郭姓巡佐與越南籍妻子直播影片，且還穿著制服、背心配槍等，警方今天指出，郭員多次違反勤務返家處理家務，將調整服務單位並記過2次處分。

網路近期流傳1段影片，內容為高雄市政府警察局旗山分局杉林分駐所郭姓巡佐穿制服和越南籍妻子開直播，警方調查畫面為郭員多次嚴重違反勤務紀律返家，協助越南籍妻子處理家務，結果其配偶還將郭員返家畫面於線上直播影片分享給親友。

旗山分局今天發布訊息指出，警方清查網路流傳多部影片畫面，認定郭員穿著警察制服、背心及配槍畫面，嚴重違反勤務紀律屬實，將本於「不護短、不庇縱」原則嚴懲不貸，另一併追究所長內部管理責任。

旗山分局表示，郭姓巡佐身為幹部違反勤務紀律行為，經越籍妻子張貼於網路，已影響警察機關形象，將依規定調整服務單位，並核予記過2次處分，後續加強要求落實勤務紀律，並列為重點督導單位加強督導，同時指派幹部加強督帶勤，以端正警察形象，避免類似案件再次發生。