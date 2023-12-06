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求連任送3隻雞行賄 花蓮前議員判刑3年6個月

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣前議員高小成去年尋求連任以65票差距失利，又被查出選前送3隻雞行賄，花蓮地方法院一審依選罷法判刑3年6個月，褫奪公權4年。高小成說，當時還沒有登記，只是到民眾家聚餐不想吃免費的，才送雞回禮，絕無行賄意圖，會上訴。

高小成是花蓮縣第19屆縣議員，去年參選第20屆第10選區山地原住民縣議員候選人，以1717票輸給對手金淑敏的1782票，未能連任。

判決書指出，高小成去年8月31日登記參選，8月25日上午到卓溪鄉石平部落購買10隻雞，每隻價值350元，再到鄉內一處選民家聚餐，透過張姓婦人將3隻雞交付給3名在座選民，同時說出「請幫忙一下」等語。

高、張都坦承送雞，但否認有賄賂的意圖。高小成表示，當天買完雞回家途中經過該處，看到張姓婦人與朋友在聚餐，受邀共進午餐，不好意思白吃別人請的午餐，才拿3隻雞放在主人家桌上，是基於人情回禮，過程中完全沒有聊到選舉。

高小成表示，當時鄉下地方還沒有選舉氣氛，他也尚未登記參選，被判刑是法官自由心證，將上訴。

張姓婦人說，當天在雞攤巧遇高小成買雞，她與友人相約聚餐，高小成要求一同前往，她先到，隨後高小成抵達，她看到高送雞，但沒聽到送雞時說什麼，也不清楚為何送雞。收受雞隻的選民證稱，張婦送雞時提到高小成要連任，請求再次幫忙，雖然支持高但平常很少往來，覺得送雞和選舉有關。

花蓮地院依選罷法第99條第1項交付賄賂罪，判處高小成有期徒刑3年6月、張姓婦人3年2月，兩人都褫奪公權4年。

此外，高小成的林姓椿腳於去年11月1日，打電話向高表示會在山里部落找到70個人投票支持，也被依選罷法第103條第1項之意圖漁利包攬行賄投票罪，處有期徒刑1年7月，緩刑4年，須向公庫支付20萬元，褫奪公權2年，可上訴。

花蓮縣前議員高小成。本報資料照片
花蓮縣前議員高小成。本報資料照片

花蓮 選罷法

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