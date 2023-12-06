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1個月內酒駕被逮兩次 高雄男想靠老招「屎遁」拖延

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄57歲孫姓男子上個月初才因酒駕被攔檢，事隔不到1個月，前天凌晨又因酒駕被攔，孫男接受酒測前，頻向警方表示「鬧肚子」，想藉屎遁拖延時間，但員警早已習慣他的伎倆，施測後呼氣酒測值達每公升0.58毫克，今依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，旗津分駐所警員蔡宜哲，日前凌晨巡邏經中洲三路時，見孫男騎機車轉彎未打方向燈且機車後車燈故障，隨即上前盤查。

但孫男一下車就使出「屎遁」打算拖延時間，頻頻供稱自己肚子痛，不願配合員警詢問，不過孫男早已是酒駕慣犯，11月初才因酒駕被逮，當時他也企圖用屎遁拖延，但並沒有讓員警採信，這次又出同一招，隨即被員警識破。

孫男眼見老招無法奏效，只能乖乖配合吹測，最後呼氣酒測值達每公升0.58毫克，超過標準值兩倍，孫男才坦承有喝了四、五罐啤酒後騎車上路返家，全案警詢後，今依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

孫姓男子1個月內酒駕兩次被逮，都想靠屎遁拖延，但不被警方採信。記者張議晨／翻攝
孫姓男子1個月內酒駕兩次被逮，都想靠屎遁拖延，但不被警方採信。記者張議晨／翻攝
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