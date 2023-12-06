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國民黨顧問涉違國安法案 北檢將送高檢署偵辦

中央社／ 台北6日電

國民黨桃園市客家委員會高姓顧問被控協助中國在台發展組織，並招待里長赴中國旅遊，基進黨提告違反國安法。由於國安法發展組織罪已移由高檢署管轄，北檢近日將把案件移往高檢署偵辦。

基進黨提告指出，在中國舉行的2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會日前閉幕，從中國新聞報導查出，台灣「中華兩岸創業投資發展協會」負責招展在台出席單位，協會負責人為中國國民黨桃園市客家委員會高姓顧問。

基進黨認為，此協會能發函給中國廈門思明區台辦協助處理交流文件，還能以免費或優惠價格招待台灣里長、青年、學生前往中國參訪旅遊，而中國廈門思明區台辦官員與里長等人可同桌吃飯，疑似為中國在台協力者並協助中國發展組織。

基進黨立委候選人楊佩樺昨天到台北地檢署控告高男涉嫌違反國家安全法發展組織罪。

不過，由於國家安全法部分修正條文自12月1日施行，考量為外國、大陸地區、境外勢力在台灣發展組織的犯罪行為，危害國家安全，且此類案件有機敏性、專業性，案件均改由高等法院、高等檢察（分）署為第一審管轄。

據指出，北檢受理案件並分案後，將會把案件簽結，並移往台灣高檢署偵辦。

基進黨 國安法 提告

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