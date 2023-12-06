中國介選招待又一樁 台灣新住民關懷總會3人聲押

中國介選又一樁，台灣新住民關懷總會理事長和幹部、中華人民黨主席、黨員等5人涉招待60人赴中國旅遊，支持特定總統參選人，其中周姓理事長、郭姓、顏姓幹部訊後遭橋檢聲押。

橋頭地檢署上月底偵辦中華泛藍協會鄭姓成員涉招攬包含現、卸任里長等赴中國旅遊接受招待，並宣揚兩岸一家親、支持藍白合或特定總統參選人，其中鄭姓男子及葉姓女成員遭依涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，獲15萬、5萬元交保。不料近期又查獲類似案件。

檢調查出，台灣新住民關懷總會周姓理事長和顏姓、郭姓幹部涉與中華人民黨湯姓黨主席、林姓黨員，自今年起陸續與中國台辦人員及滲透來源聯繫並接受指示，順應台灣選舉情勢變化，決定於大選前號召具影響力地方人士赴中國。

周女等人分別於台東及高雄等地區招攬共60名民眾，在11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，藉提供旅遊期間享有全程免費食宿、交通費等不正利益，利用旅遊期間不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並於會後要求支持特定政黨及特定政治傾向總統參選人，企圖影響選民明年選舉時投票意向及選舉結果。

檢調獲報後，昨天兵分多路傳喚周女等35人到案訊問，並同步執行搜索5處。檢方訊後認為周女等5人涉犯反滲透法、總統及副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大，將台灣新住民關懷總會周女、郭男、顏女等3人聲請羈押；另中華人民黨林女訊後則諭知以新台幣15萬元交保、湯女限制住居。

檢方呼籲，選舉期間應避免接受資金來源不明或費用與行程不相當旅遊、餐會或各種形式招待，若涉及支持特定政黨或參選人，將可能觸犯選罷法中行收賄罪，若涉及境外資金介選，也可能有違反反滲透法疑慮。