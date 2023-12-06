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行政執行署新北5土地昨拍賣 電子看板助效率入帳4120萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署昨天舉行聯合拍賣會，並首創「動產拍賣喊價紀錄電子看板」，使民眾即時知悉喊價金額，有效增進執行效率。會中股票及不動產等物件順利拍出，其中位於中和區建一路及健康路口之45坪空地以3710萬元價格拍定，鶯歌區鶯桃路3筆土地則以345萬6888元拍定，當日拍賣所得共計4120萬9066元。

新北分署表示，在進行動產拍賣程序若競價激烈時，民眾有時會忘了目前的喊價金額，而須經由執行人員提醒，會影響拍賣程序。故採用「動產拍賣喊價紀錄電子看板」，於民眾出價競買時，直接輸出競買人編號及喊價金額於電子看板上，使在場民眾即時知悉目前出價金額，取代傳統由執行人員以紙本撰寫喊價紀錄單之方式。

昨天下午3時進行的不動產拍賣程序，位於中和區建一路及健康路口之45坪空地，本次為第2次拍賣，以3710萬元拍定。另位於鶯歌區鶯桃路91巷內之3筆土地，首拍即吸引2組人馬競標，最後拍定金額共計345萬6888元。另外位於中和區南山路路段之既成道路，此次為第4次拍賣，以64萬1000元拍定。其餘三峽區大樓及土城區公寓等多筆不動產則無人投標，將擇期再行拍賣。

行政執行署新北分署首創拍賣喊價電子看板。記者黃子騰／翻攝
行政執行署新北分署首創拍賣喊價電子看板。記者黃子騰／翻攝
中和區建一路及健康路口之45坪空地以3710萬元拍定。記者黃子騰／翻攝
中和區建一路及健康路口之45坪空地以3710萬元拍定。記者黃子騰／翻攝
中和區南山路路段之既成道路以64萬1000元拍定。記者黃子騰／翻攝
中和區南山路路段之既成道路以64萬1000元拍定。記者黃子騰／翻攝

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