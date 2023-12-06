行政執行署新北5土地昨拍賣 電子看板助效率入帳4120萬

法務部行政執行署新北分署昨天舉行聯合拍賣會，並首創「動產拍賣喊價紀錄電子看板」，使民眾即時知悉喊價金額，有效增進執行效率。會中股票及不動產等物件順利拍出，其中位於中和區建一路及健康路口之45坪空地以3710萬元價格拍定，鶯歌區鶯桃路3筆土地則以345萬6888元拍定，當日拍賣所得共計4120萬9066元。

新北分署表示，在進行動產拍賣程序若競價激烈時，民眾有時會忘了目前的喊價金額，而須經由執行人員提醒，會影響拍賣程序。故採用「動產拍賣喊價紀錄電子看板」，於民眾出價競買時，直接輸出競買人編號及喊價金額於電子看板上，使在場民眾即時知悉目前出價金額，取代傳統由執行人員以紙本撰寫喊價紀錄單之方式。