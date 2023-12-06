以鐵絲打開戒具攀爬天花板險脫逃 越南逃逸移工處2月

34歲越南籍周姓逃逸移工，今年8月2日在台南建築工地被移民署台南市專勤隊查獲，收容戒護室內，未料，他以鐵絲打開手腳戒具，攀爬至天花板的輕鋼架通風口欲逃逸，因輕鋼架無法支撐重量而跌落地面，巨大響聲驚動隊員入內查看並將他壓制後送辦，法官認他犯脫逃未遂罪處2月。

檢警調查，周男為新北市機械公司依法申請入境，居留效期2018年4月至2020年12月止，後因脫離原雇主而逃逸，並在我國境內伺機打工，經通報為行蹤不明外勞。

台南專勤隊會同勞工局8月2日上午在台南建築工地查獲，並先以戒具收容在該隊位在善化區2樓戒護室，等候移至大型收容處所辦理強制驅逐出國程序。未料，周以長尾夾鐵絲將手腳的戒具打開，並攀爬至天花板之輕鋼架通風口欲逃逸，但因輕鋼架無法支撐重量而跌落地面，發出響聲驚動專勤隊隊員進入查看，並將他壓制，也因此受傷送醫，幸無大礙。周於警詢時坦承不諱。

台南地院認周所為危害我國收容機構對於外籍人士收容管理，且損及國家公權力行使，很不應該。惟念他犯後坦承犯行，態度尚佳，且考量其素行、犯罪動機、目的、手段及脫逃未遂而受有傷害等一切情狀，認他犯脫逃未遂罪處2月，可易科罰金。