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龍巖創辦人李世聰妻子劉萍被控偽造文書侵善款　今一審獲判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

已故龍巖集團創辦人李世聰生前被檢舉挪用公益捐款，檢調查辦還其清白，意外查到李妻、福澤慈善基金會董事長劉萍盜用基金會董事高芳育的印文，依偽造文書罪起訴劉女，台北地院審理認劉女犯罪事證不足，今判她無罪。可上訴。

李世聰被檢舉利用公益捐款名義將龍巖公司的2100萬元挪至龍巖基金會，再轉至福澤慈善基金會，檢調調查將李世聰、劉萍不起訴處分。

不過，檢調發現，劉萍2013年涉未經高芳育的同意擅自使用高的印章，分別在2013年至2019年編製收支結算表、目的事業支出明細表、平衡表等業務報告書時，盜蓋印文，檢方偵辦將劉萍依偽造文書罪起訴。

有關查辦公益捐款疑涉違法部分，檢方根據福澤基金會結算申報書等書證，認定基金會舉辦各項公益活動經費及水電、保險費支出確實用於公益性用途，認定李世聰、劉萍挪用公益捐犯罪事證不足。

福澤基金會董事長劉萍。記者陳志曲／攝影
福澤基金會董事長劉萍。記者陳志曲／攝影

捐款 偽造文書 公益活動

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