聽新聞
test
0:00 / 0:00
龍巖創辦人李世聰妻子劉萍被控偽造文書侵善款 今一審獲判無罪
已故龍巖集團創辦人李世聰生前被檢舉挪用公益捐款，檢調查辦還其清白，意外查到李妻、福澤慈善基金會董事長劉萍盜用基金會董事高芳育的印文，依偽造文書罪起訴劉女，台北地院審理認劉女犯罪事證不足，今判她無罪。可上訴。
李世聰被檢舉利用公益捐款名義將龍巖公司的2100萬元挪至龍巖基金會，再轉至福澤慈善基金會，檢調調查將李世聰、劉萍不起訴處分。
不過，檢調發現，劉萍2013年涉未經高芳育的同意擅自使用高的印章，分別在2013年至2019年編製收支結算表、目的事業支出明細表、平衡表等業務報告書時，盜蓋印文，檢方偵辦將劉萍依偽造文書罪起訴。
有關查辦公益捐款疑涉違法部分，檢方根據福澤基金會結算申報書等書證，認定基金會舉辦各項公益活動經費及水電、保險費支出確實用於公益性用途，認定李世聰、劉萍挪用公益捐犯罪事證不足。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言