遭控拍攝持有少年私密片 士院12月21日傳炎亞綸出庭

炎亞綸。聯合報系資料照 藝人炎亞綸被控偷拍私密片，檢方依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴。士林地方法院已傳喚炎亞綸於12月21日出庭行準備程序，並採不公開審理。

全案起於，被害人今年6月間指控於未成年時期與炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。

士林地檢署起訴指出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片。

檢察官查出，過程中被害人可輕易發現炎亞綸持手機拍攝，且事後發現私密片外流，曾傳訊息質問炎亞綸，但過程中隻字未提私密片是在不知情下所拍攝。

檢察官認為，炎亞綸曾將私密片傳給2名網友，並未構成散布於不特定人或特定多數人得以瀏覽或觀賞的要件，依兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴炎亞綸。另外，炎亞綸被控強制性交罪的部分，罪嫌不足不起訴。

士林地方法院已訂出炎亞綸案的庭期為12月21日上午，並傳喚炎亞綸到士院進行準備程序。士院指出，目前無接到被告請假的書面或訊息，因事涉兒少案件，採取不公開審理。