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高雄帶團赴陸招待案+1 台灣新住民關懷總會3幹部遭聲押
「台灣中華泛藍協會」上月底被橋頭地檢署約談鄭姓、葉姓兩成員，皆坦承收取陸方資金招攬台灣人赴陸旅遊，並約定支持特定總統候選人；昨天橋檢再獲情資，在高雄、台東搜索約談台灣新住民關懷總會多人，其中，周姓理事長、郭姓、顏姓幹部因涉犯反滲透法及選罷法，罪嫌重大，檢方依法向法院聲請羈押。
檢方指出，昨天主任檢察官顏郁山等指揮檢警調，兵分五路搜索台灣新住民關懷總會成員等35人，因近日再獲情資，周女、郭男、顏女等台灣新住民關懷總會幹部與「中華人民黨」湯姓黨主席、林姓黨員，今年陸續與中國台辦人員及滲透來源聯繫並接受指示安排。
順應我國選舉情勢變化，陸方在明年總統大選前夕，號召具影響力地方人士赴陸，並分別於台東及高雄等地，招攬約60人，於11 月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，藉提供旅遊期間享有全程免費食宿、交通費之不正利益，邀約民眾支持特定政黨及候選人。
檢方表示，周女利用旅遊期間，不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，並於會後要求支持特定政黨及特定政治傾向之候選人，企圖影響國內選民投票意向及選舉結果。
昨晚35人經複訊後，認周女、郭男、顏女、湯女、林女等5人，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案件嫌疑重大；檢方認為，周、郭、顏三人有羈押必要，已依法向法院聲請羈押禁見，至於林、湯二人，則無羈押必要，分別諭知林以新台幣15萬元交保，湯限制住居。
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