快訊

雪白美景降臨！玉山凌晨零下6.6度低溫 北峰觀測到霧淞

比起擔憂戰爭更不滿經濟 紐時：沮喪的年輕選民 大選關鍵變數

唐禹哲瞞當爸11年 前女友閨密抱不平：你說婚宴後會登記

屏檢查獲總統副總統選舉賭盤規模上億元 余姓組頭收押

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署日前接獲情資，屏東縣長治鄉以2024總統、副總統選舉為標的開設選舉賭盤，指揮警調偵辦，組頭余男開設選舉賭盤，每注金額1萬元，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，賭博標的包括桃竹苗地區選舉結果，檢方訊問後余涉違反總統副總統選舉罷免法、刑法268條圖利聚眾賭博罪，向法院聲押獲准。

檢方接獲屏東縣調查站提報情資指出，嫌疑人鄭男、陳男，今年7月至11月間陸續招攬賭客下注以總統選舉結果為標的的選舉賭盤，每注金額1萬元，內容為「特定總統候選人讓票數十萬」、也有開PK盤。

檢方在12月4日傳喚涉嫌招攬下注及收受賭資的嫌疑人數名後，循線查出主嫌50歲余男開設上開選舉賭盤，查扣現金30萬元與客戶簽賭帳冊等，經初步檢視該選舉賭盤的賭資規模4億5350萬元，賭博標的包括桃竹苗地區選舉結果，賭客遠及嘉義縣區域。

檢方昨複訊後余男違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條圖利聚眾賭博罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，5日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，法務部在112年11月30日訂頒「法務部審核境外勢力介入選舉 及選舉賭盤檢舉獎金給與基準」，關於檢舉選舉賭盤依賭盤所涉及 選舉類型給與5萬至500萬元之一般獎金，並依實際查獲參與賭博人數、賭注金額及扣押賭資金額之數量加發特別獎金，呼籲全民勇於檢舉選舉不法，維護乾淨選風。

屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供
屏東地檢署查獲總統、副總統選舉賭盤，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，檢方昨複訊後將組頭余姓男子向法院聲押獲准。圖／屏東地檢署提供

賭博 2024選舉

延伸閱讀

距總統大選1個半月 花蓮查獲27件賄選案

新竹首件賄選！男開每票3千稱幫買2萬票 地檢署指揮偵辦

潮州鎮長收押至今無派代人選 屏縣府：公所主秘暫代

影／娛樂城兼營百家樂、總統賭盤 女荷官火辣直播...警逮26人

相關新聞

獨／中油冰水機案廠商全招求緩刑 徐漢貪790萬手法揭秘

中油煉製事業部前執行長徐漢去年遭檢調搜出貪汙逾2700萬，標案收賄高達1687萬，其中冰水機案本周法院準備程序庭上，原否認犯行的林姓業者，為求緩刑自認委曲改認罪，但仍向法官堅稱，該公司具承包能力有意投標，並無作假，當庭被其他被告反咬「明知故犯」。

民眾黨高雄市議員選舉當初被控行賄 判決出爐「真相」曝光

高雄去年代表民眾黨參選市議員不幸落敗的陳惠君，選舉期間遭檢舉不當行賄，以募款餐會一桌5000元價金，請來馮姓等14人，以...

拿砍骨刀隨機揮婦人後腦 只砍1刀、4小時離開急診「非殺人」

鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，他先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇人「萬健安」，拿...

高雄帶團赴陸招待案+1 台灣新住民關懷總會3幹部遭聲押

「台灣中華泛藍協會」上月底被橋頭地檢署約談鄭姓、葉姓兩成員，皆坦承收取陸方資金招攬台灣人赴陸旅遊，並約定支持特定總統候選...

屏檢查獲總統副總統選舉賭盤規模上億元 余姓組頭收押

屏東地檢署日前接獲情資，屏東縣長治鄉以2024總統、副總統選舉為標的開設選舉賭盤，指揮警調偵辦，組頭余男開設選舉賭盤，每...

小孩校園走廊撞到腦震盪想轉班遭拒絕 父母上法院告國小結果曝光

一名台北市某國小學童在走廊和同學發生碰撞而腦震盪，父母要求學校協助轉班被拒絕，申訴被駁回，訴願也被以學童已經轉學至他校為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。