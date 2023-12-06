屏檢查獲總統副總統選舉賭盤規模上億元 余姓組頭收押

屏東地檢署日前接獲情資，屏東縣長治鄉以2024總統、副總統選舉為標的開設選舉賭盤，指揮警調偵辦，組頭余男開設選舉賭盤，每注金額1萬元，初步檢視賭資規模高達4億5350萬元，賭博標的包括桃竹苗地區選舉結果，檢方訊問後余涉違反總統副總統選舉罷免法、刑法268條圖利聚眾賭博罪，向法院聲押獲准。

檢方接獲屏東縣調查站提報情資指出，嫌疑人鄭男、陳男，今年7月至11月間陸續招攬賭客下注以總統選舉結果為標的的選舉賭盤，每注金額1萬元，內容為「特定總統候選人讓票數十萬」、也有開PK盤。

檢方在12月4日傳喚涉嫌招攬下注及收受賭資的嫌疑人數名後，循線查出主嫌50歲余男開設上開選舉賭盤，查扣現金30萬元與客戶簽賭帳冊等，經初步檢視該選舉賭盤的賭資規模4億5350萬元，賭博標的包括桃竹苗地區選舉結果，賭客遠及嘉義縣區域。

檢方昨複訊後余男違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條圖利聚眾賭博罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，5日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見獲准。