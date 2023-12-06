小孩校園走廊撞到腦震盪想轉班遭拒絕 父母上法院告國小結果曝光

一名台北市某國小學童在走廊和同學發生碰撞而腦震盪，父母要求學校協助轉班被拒絕，申訴被駁回，訴願也被以學童已經轉學至他校為由被不受理，學童和父母提行政訴訟告原學校，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

學童2021年10月18日在校園教室外走廊撞擊其他同學而腦震盪，父親認為小孩需要關懷、靜養及降低因導師疏忽而被迫再次發生意外的風險，向學校提出轉班申請表。校方輔導室對學童4次輔導、外聘諮商心理師2次諮商晤談，另有入班觀察及安排助理老師協助等，再召開編班委員會，決議不通過調班申請案。

學童和父母不服申訴、再申訴均被駁回，再提訴願救濟，但被以學童已於去年5月轉學至他校就讀，而欠缺權利保護必要為由，決定不受理，學童再提起行政訴訟。

學童和父母提告主張，導師處理態度消極，未查證也沒有釐清嚴重程度，有諸多不當失職之處，導致學童未能及時獲得正確的診斷與醫療照護，甚至家長多次叮嚀學童不宜劇烈活動，導師仍安排參加班級大隊接力，造成學童症狀惡化，另指導師沒有為疏失表示歉意，還涉及言語霸凌、體罰，顯然不適任。

父母認為，學童產生創傷後壓力症候群，並對導師與班級環境產生巨大陰影，醫師建議應遠離壓力改善身心健康，且學童多次反映不願上導師的國語、數學課程，只有調班才能徹底遠離導師，但最終未能調班嚴重影響學習權和受教權；再者，編班委員會提及導師已安排多位小天使陪伴學童，並投入輔導資源及外聘心理師晤談，但學童病況持續惡化，顯見校方輔導沒有成效，認為校方處分有違法瑕疵。

北高行參照編班準則等規定，可知國小各年級均採常態分班，學生經編班確定，除非有教育輔導需要或其他特殊原因，經家長書面提出申請，編班委員會決議統一調班之外，均不得調整就讀的班級，認為學童編班、調班並非學校單方面做成的，也沒有直接對學生產生有利或不利的法律效果，屬於學校管理措施，而非行政處分，學童和父母提出的訴訟類型有誤，於法不合。