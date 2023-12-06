民眾黨高雄市議員選舉當初被控行賄 判決出爐「真相」曝光

高雄去年代表民眾黨參選市議員不幸落敗的陳惠君，選舉期間遭檢舉不當行賄，以募款餐會一桌5000元價金，請來馮姓等14人，以外燴方式免費用餐，陳惠君、龔姓總幹事、蔡姓樁腳3人，被依違法選罷法起訴；經1年多審理，因該餐會14人並非全是該區選民，找來用餐實為湊人數「充場面」，法院還3人清白，宣判無罪。

判決指出，民眾黨去年11月28日在高雄仁武區舉辦聯合募款餐會，歷經一波三折，因黨主席柯文哲原定南下輔選告吹，以致餐會上另兩名候選人莊貽量、李建輝退出，由於，陳惠君本並無政治背景，動員號召能力有限，原訂席開90桌，一改再改下，改為30桌，最終以餐會前兩天的統計人數訂席，大刀砍為13桌。

當時，陳競選總部估計，餐廳恐已備料，但實際到場恐僅5桌，為求不對餐廳失禮，陳競選總部趙姓副主任以LINE傳訊，請託具新住民人脈的蔡女，找人填補空位，為營造勝券在握氛圍。

不過，趙未告知蔡女該募款餐會每人需繳5000元餐費，蔡女以為餐會為免費用餐，找來60人該選區選民及其親友參與，當蔡事後得知，需繳贊助金用餐，大為光火。

「這樣一定不會選中」、「不要吃了啦，坑人」蔡女將所邀里民的LINE對話截圖給陳惠君，並傳訊告知找來多為該選區選民，若改提需繳費才能用餐，恐因此影響選情。事後，陳惠君授意龔男轉告蔡女，可免費招待，蔡因此僅找來13人，而龔請來母親參與餐會。

法院審理時，陳惠君否認行賄，坦承因動員能力有限，就怕屆時場面冷清，因此請蔡女找人湊數充場面，但陳強調，並未指定蔡女找來的人必須是第五選區選民，任蔡自由邀約。

經查，該餐會參與人，除選民外，多為被告三人親友及工作人員，合議庭認為，接受免費餐飲並不當然構成賄選，「接受免費提供餐飲」與「約定投票給特定人選」二者間需存對價關係，才算成立犯罪事實，雖該餐會上進行選舉活動，但無從認定達成約定投票行為，宣判陳惠君等三人無罪。