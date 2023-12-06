愛不到她就po網詆毀「他」！ 桃園這名汽車業務員慘了
在桃園區某中古車行擔任汽車銷售業務的27歲楊姓男子，由於愛慕同為經營二手車銷售的陳姓業務員的女朋友，不滿追求遭女方拒絕，竟分別在2個臉書社團po文攻擊陳姓同行，要大家別跟陳買賣車輛等言詞，po網後不到53分鐘，陳男經友人告知後氣得提告，桃園地檢署依加重誹謗罪起訴並向法院聲請簡易判刑，桃園地院日前審結，將楊男依散布文字誹謗罪，判處罰金新台幣1萬5000元，本案可上訴。
判決指出，楊姓男子因愛慕陳姓同行的女朋友，不滿被女方拒絕，竟將氣出在陳男身上，今年4月16日上午9點27分，分別在臉書「北部中古車（買車賣車尋車）」及「BMW Benz 中古車外匯車貿易買賣交流平台」，前者有8389名成員、後者也有上萬名成員，供不特定人得共見共聞的社團中，以暱稱「楊玫玫」po文「大家不要跟陳XX買車，買車沒有保固，他這個人也不好，希望大家不要跟他買賣車輛」等言論，並附上陳姓同行個人臉書首頁的照片，陳男於同日上午10點20分經友人通知，看到貼文氣炸。
法官審酌，被告楊姓男子明知在不特定人得以共見共聞的臉書公開社團上張貼不實言論，足以使不特定的見聞者誤認陳姓男子品行不佳，足以毀損陳的名譽，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，念在被告楊男坦認張貼言論事實，且除了犯此案外，尚別無其他科刑紀錄，素行堪稱良好，斟酌楊男自陳因愛慕陳男的女友，不滿被女方拒絕，一時心裡鬱悶而出於發洩情緒等犯罪動機目的，及所為造成陳男名譽受損程度，量處罰金1萬5000元。
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