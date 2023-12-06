愛不到她就po網詆毀「他」！ 桃園這名汽車業務員慘了

在桃園區某中古車行擔任汽車銷售業務的27歲楊姓男子，由於愛慕同為經營二手車銷售的陳姓業務員的女朋友，不滿追求遭女方拒絕，竟分別在2個臉書社團po文攻擊陳姓同行，要大家別跟陳買賣車輛等言詞，po網後不到53分鐘，陳男經友人告知後氣得提告，桃園地檢署依加重誹謗罪起訴並向法院聲請簡易判刑，桃園地院日前審結，將楊男依散布文字誹謗罪，判處罰金新台幣1萬5000元，本案可上訴。

判決指出，楊姓男子因愛慕陳姓同行的女朋友，不滿被女方拒絕，竟將氣出在陳男身上，今年4月16日上午9點27分，分別在臉書「北部中古車（買車賣車尋車）」及「BMW Benz 中古車外匯車貿易買賣交流平台」，前者有8389名成員、後者也有上萬名成員，供不特定人得共見共聞的社團中，以暱稱「楊玫玫」po文「大家不要跟陳XX買車，買車沒有保固，他這個人也不好，希望大家不要跟他買賣車輛」等言論，並附上陳姓同行個人臉書首頁的照片，陳男於同日上午10點20分經友人通知，看到貼文氣炸。