金鼎結構債案 張平沼夫妻無罪確定

金鼎投信公司前董事長張平沼。圖／聯合報系資料照片 金鼎投信公司前董事長張平沼被控處理結構式債券時，與妻子陳淑珠將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張七年六月、陳女八年六月徒刑，更一審、更二審逆轉改判無罪，檢方上訴，最高法院駁回，張平沼夫妻無罪確定。

張的姪子張國安、外甥女林瑞足與金鼎證券執行副總經理房冠寶，也均獲無罪。

檢方指出，聯合投信事件後，金管會為避免引發投資人大舉回贖引起系統性風險，要求各投信公司募集的債券型基金須於二○○五年底前將所持有結構債全數移出，並遵循市場俗稱的「三大鐵律」。

檢方指控，金鼎投信將旗下總值八十五點六億元的四十一檔結構債，賣斷給張家所有的五家投資公司，再由五家公司將所取得結構債以附賣回條件交易（ＲＳ）方式，超過市價及債券面額八十六點九七億元向金鼎證券公司融資，將金鼎投信公司、股東應承擔損失轉嫁金鼎證券。

一、二審判張平沼七年六月、陳淑珠八年六月徒刑，最高法院撤銷發回更審；更一審合議庭指金管會「三大鐵律」中的「不可讓基金受益人受損」、「若有損失由投信公司股東自行吸收」的指示決策過程明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定不合，不能當張平沼等人違背職務依據。

更二審也認定金管會「三大鐵律」無法律拘束力，指張等人為配合金管會原則，選擇ＲＳ交易方案是金管會所認可處理方式，且金鼎投信自始即有以公司自有資金承擔處理結構債損失的準備，難認意圖不法，改判無罪；最高院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。