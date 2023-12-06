超收毒廢液 違法清運業者撈5.4億

不肖環保業者涉嫌以水肥車超收有毒廢液，曾一度噴濺大街，柏油路瞬間成綠色沼澤地。記者蕭雅娟／翻攝 士林地檢署追查不肖環保業者暗夜濫倒廢油泥案，查出下游廠商快通衛生工程行童姓負責人，另涉多次以水肥車超收有毒廢液及工地泥漿，隨意堆置在土資場，不法獲利高達五點四億元。檢調前天第二波搜索，約談產出有毒廢棄物公司及土資場負責人等八人，均交保。

檢調蒐證發現，童曾受某製作印刷電路模具的簡姓業者委託，清運含銅的有害廢棄物，今年五月間水肥車因超收有毒廢液，貯存槽管線破裂，綠色化學廢液曾沿途噴濺大街，柏油路滿是綠色廢液，波及車輛及建築，對環境造成汙染破壞。

士林地檢署日前查出環保業者涉非法清運知名百貨、量販店美食街等高達八百公噸廚餘廢油泥，獲利至少三千五百萬元，童姓負責人遭羈押禁見，六名共犯交保。前天第二波搜索約談快通衛生工程行員工、簡姓業者（已歇業）及土資場廠商共八人。

檢調追查，童在業界號稱「什麼都收、什麼都賣」」涉違法收受廢油泥，除以「水肥」名義投入汙水處理廠，二○一九年至今還涉多次違法清運有毒化學廢液，及桃園以北營建工地的廢泥漿，牟取上億暴利，還買超跑代步。

依規定，有害事業廢棄物、汙泥混合物合法清除處理費用，分別為每公噸七萬、三萬元；檢調查出童以低於市價行情「無照搶收」賺取高額利潤，均載運至在土石方資源堆置場。

檢方訊後聲押土資場魏姓特助，法院裁定十萬元交保，簡姓業者八萬元交保，土資場周姓負責人二萬元交保，其餘六名員工以五至十五萬元交保。

為避免童男脫產，檢方上月底聲請查扣名下財產，包含快通、童男銀行帳戶，價值千萬麥拉倫、保時捷、賓士等超跑及進口轎車。