LINE轉貼選舉訊息 退休婦無罪

士林地方法院。圖／本報資料照片 退休柴姓護理師去年九合一選舉期間，在通訊軟體ＬＩＮＥ群組，轉發分享「全台灣各牙醫師公會在幫陳時中動員、每人發五百元」等訊息，被調查局新北市調查處蒐報移送，士林地檢署依違反公職人員選罷法起訴。士林地方法院認為，柴女僅轉貼訊息，無真實惡意，判決無罪。

資深法界人士認為，此案退休老人家轉貼時事訊息，就像早安圖問候，沒有意圖使人不當選惡意，檢調人員抓民眾在群組轉發貼文行為，就像是大砲打小鳥；查察賄選應是抓行賄樁腳等要角，而非抓老百姓日常在群組轉發貼文行為。

檢方起訴指出，柴女去年九月八日在有一三五人的「八百壯士協會期班團體代表」群組中，刊登文字「全台灣各牙醫師公會，在幫陳時中動員，九月廿五日坐遊覽車上台北參加他的造勢大會，每人還發五百元」等三段訊息文字，涉刻意扭曲台北市牙醫公會活動，攻訐陳時中有動員造勢，並發放參加人每人五百元情事，有意圖使被害人不當選，散布毀損名譽，足生損害被害人及選民投票正確性，依公職人員選罷法「意圖使候選人不當選而以文字傳播不實罪」起訴。

柴女否認犯罪，她形容「就像是看新聞一樣，好的歌曲、好文章都會轉到群組」，她無撰寫文章，而是收到學妹的訊息後分享轉貼，沒有意圖使人當選或不當選，且當時批踢踢上都有相關新聞。

士林地院認定，柴女月初在群組轉發貼文，造勢活動在月底，轉發當下並不知造勢活動狀況，審酌文章脈絡、當時網路上就有流傳相關訊息，六旬柴女已退休僅轉發，難認有使候選人不當選或散布假訊息之真實惡意，判無罪，可上訴。

高院前法官：言論自由審查須謹慎

記者蕭雅娟／台北報導

數位時代民眾透過通訊軟體群組分享資訊，已為日常，也是很多親友間認為的報平安方式之一，退休柴姓護理師分享資訊行為，遭偵查機關以涉散布假訊息法辦，律師認為，偵查機關對於言論自由案件審查標準，應謹慎為之，否則可能造成「寒蟬效應」。

三年前網路曾流傳蔡英文總統召開部長級會議，吃米其林餐廳六九八○元高檔便當，民進黨駁斥是假訊息，警方依社會秩序維護法送辦，但多處法院簡易庭皆認為，難以證實網友明知是謠言而故意散布，內容也不會讓民眾畏懼，轉貼便當文行為不構成社維法，裁定不罰。

資深法界人士指出，退休柴姓婦人轉貼牙醫師動員參加陳時中造勢活動訊息，顯然是婆婆媽媽間分享時事流行話題，即沒有意圖使候選人不當選，也沒有真實惡意。

台灣高等法院前法官、伯衡法律事務所桃園所長華奕超認為，現代人手一機，經常收到他人轉發訊息，實在很難苛責民眾收受訊息時，即具確實查證該訊息真假的能力與義務，民眾轉發訊息時，主觀上常以「資訊分享」心態，而非要刻意散布不實資訊。

華奕超說，台灣是民主自由社會，應該盡可能保護人民的言論自由，尤其涉及公共利益的事項，應給與人民更高程度的言論自由保護，不能僅憑某人轉發內容可能是屬不實，就認為是在故意散布謠言，甚至認定其帶有意圖使人不當選的故意，否則對人民的言論自由會有重大影響；偵查機關面對此種案件的起訴審查標準，應該更加謹慎，避免造成寒蟬效應。