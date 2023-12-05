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今年最後一檔拍賣會！吸金案「聖堡威廉」號娛樂漁船306萬元拍定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署所屬各分署今天舉辦年終最後一檔全國聯合拍賣會，有船舶、琉璃珠寶首飾、挖土機、鏈鋸機、割草機、車輛、不動產等拍賣品，總拍定金1億9372萬4581元，全數挹注國庫。

其中，不動產拍定總計1億8825萬9327元。金額最高的是嘉義分署變賣嘉義縣中埔鄉中華路「佳祿保齡球館」的6261坪土地，由抵押權人以8375萬元承受。

金額次之者，是新北分署拍賣新北市中和區健康段219地號土地45.7坪，底價3708萬，今天第2次拍以3710萬元拍定。

金額第3高的是宜蘭分署拍賣新北市萬里區內中福12之2號建物及4筆千坪土地，底價1090萬元，為第一次拍賣，不動產鄰近陽明山後花園那米哥莊園，吸引三組人馬投標，最後以高於底價3倍的3001萬元拍定。

行政執行署表示，動產拍定金總額是546萬5254元，金額最高的是宜蘭分署拍賣「聖堡威廉」號娛樂漁船，拍定金額306萬元，此漁船是台南地方檢察署囑託宜蘭分署執行不法吸金案刑事判決確定後的變價案件。

動產拍定金額次之者，是台南分署拍賣台南地檢囑託經法院判決沒收被告所有之「昇鴻祥號」單拖網漁船1艘、衛星電話1支，拍定金額為59萬5099元，本案是台南地檢署指揮海巡署人員於2021年11月查獲販毒集團利用的走私工具，後來經法院判決確定沒收拍賣。

宜蘭分署拍定的船舶「聖堡威廉號」。圖/行政執行署提供
宜蘭分署拍定的船舶「聖堡威廉號」。圖/行政執行署提供

台南 宜蘭 海巡署

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