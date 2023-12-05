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影／台南殺警案發後…師大生長期騷擾「活該」 死者家屬慟：傷口灑鹽
台南殺警案凶手林信吾一審被判死刑，死者曹瑞傑的叔叔今天出面控訴去年案發後，自稱「師大數學哥」的吳姓學生在網路酸「警員被砍死活該」，新北檢方不起訴後，吳姓學生變本加厲「騷擾家屬」，要求師大輔導這名學生不要繼續在家屬傷口灑鹽。
自稱「師大數學哥」吳姓男子去年殺警案發生後不斷在影音頻道YouTube發言被控「涉侮辱死者罪」，偏激言論也引發眾怒。台南警方更是憤慨，師大稱將他送給學生獎懲委員會，他也在臉書PO道歉文章。
不過曹瑞傑的叔叔下午出面指控「師大數學哥」吳男，在檢方做出不起訴處分後，改了臉書姓名後又不斷到殉職警員曹瑞傑哥哥的臉書留言嘲諷，留下曹瑞傑「被砍死剛剛好」等言論。
曹的哥哥今天北上師大抗議，曹的叔叔也在自己的臉書發言，抗議師大不但不公布獎懲結果，也不告訴家屬如何輔導思想言論偏激、一直攻擊殉職員警的學生，要求校方給個交代、讓持續騷擾能到此為止。
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