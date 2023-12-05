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持刀刺殺情敵還放火燒死 律師擬安排家人旁聽要他認錯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

洪振凱不滿胡姓女友與他分手後，即與同事葉姓男子交往，前年底等候葉下班返家，拿刀朝其胸前刺入，雙方拉扯後又朝背部刺殺6刀後倒地再放火燒死，一審被判無期後上訴，台南高分院下午開庭，洪的委任律師認洪不但必須對死者家屬致歉，也希望他能在家人前面對自己過錯，才能感同身受。

洪男迄今否認殺人犯意，一度想到南科重現命案現場，最後改由警方到場攝錄畫面取而代之。洪主張，案發後，他騎機車載葉男想到消防隊求救。法官認他當時行經方向，依google地圖並非消防分隊方向。

律師才代洪男說明，當時洪男有這個念頭，想往消防局方向，但依相關位置來看並不是消防局方向。

法官詢問葉父有無意見，葉父怒斥洪男說，實在太殘忍，沒殺死，還放火燒死，這麼殘忍的人一定要判死刑。葉母更情緒激動，欲走向洪男座位處，想找他理論時，遭家人及被害人保護協會制止，葉母幾乎癱倒。

法官籲請葉母「冷靜」，認此舉不適合，也沒必要這樣搞到自己身體不適，這樣做並不值得。法官建議她可用書面表達意見，不要因此傷了自己身體。她哭訴說，現在幫兒子洗床單時，希望他能回來看看媽媽。

洪的委任律師認為，洪不但必須對死者家屬致歉，也希望他能在家人前面對自己過錯，才能感同身受。律師與洪男前妻及稚子溝通，安排洪男家人到場旁聽，由洪男面對自己家人開口講清楚。

洪振凱的委任律師認為，洪振凱不但必須對死者家屬致歉，也希望他能在家人前面對自己過錯，才能感同身受。圖／讀者提供
洪振凱的委任律師認為，洪振凱不但必須對死者家屬致歉，也希望他能在家人前面對自己過錯，才能感同身受。圖／讀者提供

家人 律師 命案

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