綠毒化學液體噴大街業者撈上億 麥拉倫代步土資場特助聲押

快通衛生工程行童姓負責人，涉以水肥車超收有毒廢液，一度因管線破裂，綠色廢液噴濺大街，柏油路瞬間成綠色沼澤地。檢調追查，快通童男涉嫌收取毒廢液及泥漿，隨意堆置在土資場，不法獲利高達5.4億元，還買千萬麥拉倫、保時捷代步，昨日搜索、約談8人，土資場魏姓特助聲押，土資場周姓負責人200萬元交保，其餘被告均交保。

環保業者暗夜濫倒知名百貨美食街廚餘廢油泥，日前已遭搜索，童男遭羈押獲准。檢調溯源發現，童男涉嫌長年違法收受廢油泥，以「水肥」名義投入汙水處理廠，且2019年起至今年，還涉多次違法清運有毒化學廢液，及營建工地的廢泥漿，牟取上億暴利。

檢調查出，快通衛生工程行在業界涉用低價收取各種液體，受某製造模具業者委託，清運電鍍後產生的化學廢液，同時也向桃園以北各營建工地的廢泥漿，均載運推至在土石方資源堆置場，涉嫌違反廢棄物清理法。

檢調昨天約談快通衛生工程行員工、有毒廢棄物產出業者及土資場等廠商，共計搜索相關公司7處所，約談業者8人到案。檢察官複訊後，土資場魏姓特助向法院聲請羈押，其餘7人諭知交保。

土資場周姓負責人200萬元交保、鍾姓員工6萬元交保、楊姓員工5萬元交保。快通衛生工程行王姓員工15萬元交保、江姓員工8萬元交保、阮姓員工5萬元交保。已歇業的有毒廢棄物產出公司簡姓負責人8萬元交保。

檢方指出，為避免童男姓脫產，上月底已聲請查扣其名下財產，包含快通、童男的銀行帳戶，千萬麥拉倫、保時捷、賓士等超跑及進口轎車等。