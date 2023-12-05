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犯罪現場三人共處一室 趁友人醉倒廁所…惡狼性侵女子遭判刑5年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

江姓男子趁18歲女子酒醉奪走她的「第一次」，依乘機性交罪起訴，江否認犯罪，台北地院認為，被害人與江LINE的通聯熱烈轉平淡，是被害人受害後的合理反應，採被害人說法，變更法條依強制性交罪判江有期徒刑5年。可上訴。

江2022年6月3日結識被害人、被害人的男性友人，邀約他們第2天晚上在某水煙館喝酒、聊天；江預先購買大量酒精飲料與他們分享、喝混酒，灌醉他們後，把他們帶回租屋處，脫掉2人的衣褲，不過，女的放床上，男的放廁所

檢察官指控，2022年6月5日上午6時，江看男的、女的都酒醉睡著，違反被害女子的意願，先舔吻她的胸部後，再性侵得逞，江犯案後駕車將2人送回家，被害女子前往醫院驗傷，對江提告，江被起訴。

法院開庭，江向法官辯稱，有向被害人表示「第一次發生性關係應該跟有經驗的人比較好」，是對方同意2人才發生性關係，否認犯罪。

法官調查，被害人偵查、審理中供證一致，表示喝酒時江一直倒酒，她有聯絡友人送她回家，但江不高興，她記憶斷片後醒來，全身的衣服已被換掉，江吸她胸部時還說這樣比較好醒酒等。

被害人說，江對她表示「你還是處女，以後還是要破處的」，她曾用腳踢江反抗，還說江一開始沒有戴保險套，後來才跑去戴套，法官認為，被害人指述一致，如非親身經歷，不可能憑空捏造出案情細節，採信被害人的說詞，判江有罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

江姓男子趁女子酒醉奪走她的「第一次」起訴。圖／聯合報系資料照
江姓男子趁女子酒醉奪走她的「第一次」起訴。圖／聯合報系資料照

廁所 性侵 提告

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