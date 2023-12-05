台中男被開酒駕罰單吊照 以「漱口非嘔吐」獲翻盤機會

台中市李姓男子去年8月間被巡邏警方發現違停，李在駕駛座旁有「嘔吐」動作，警方事隔20分鐘後，追李男至公司停車場酒測，因超標遭警告發，李被開罰3萬元、吊照2年，李男不服上訴，強調當時是「是漱口非嘔吐」，且他違停時，警方未當場攔查舉發，反而事隔20分鐘才酒測，非合法攔查，聲請撤銷罰單，一審認為警方開罰有據駁回，不過二審認為，卷證沒有警方合法攔查的記錄，廢棄一審判決，發回更裁。

判決指出，李姓男子在去年8月18日清晨7時許，被第六警分局巡邏員警看到，李的轎車紅線違停，而李有下車在駕駛座旁做出嘔吐的動作，因當時車流眾多，警方沒有即時盤查李男，經警方掉頭後，李男已開車駛離該處，僅留下地面不明的汙漬，警方後來跟著李男轎車，回到其公司的停車場，隨後對李施以酒測，酒精值達0.19mg/L，警方依法製單告發。

李男被開罰3萬元、吊扣駕照2年，李男不服向台中地院行政訴訟庭，提起訴訟。李請來律師抗辯，當時僅是紅線違停的交通違規，警方沒有當場攔查，反而在事隔20分鐘後，在李男的公司停車場攔查、施以酒測，而且李男行駛過程中，沒有蛇行或超速等危害他人行駛的狀況，還強調，當時是路邊「漱口」，非警方指控「嘔吐」狀況。

台中地院行政訴訟庭認為，根據勘驗影片結果，警方發現李男有嘔吐動作至施以酒測，約過11分鐘時間，扣掉行駛時間，酒測時間點與李男違停行為結束不久，違規狀態的時空密接性強，加上攔查後，李男也坦承前一日有喝酒，認定警方作為合法，駁回李訴請，李男仍不服，上訴台中高等行政法院。

二審認為，雖然李男有紅線違停，但無從推得李車是易生危害的交通工具，警方認定李車是「易生危害之交通工具」而對之進行攔查，主要是因警方有看到李男有嘔吐動作，不過當時李男是否因喝酒而嘔吐，李男予以否認，強調是漱口，一審有調查義務，但未查明。

另外，一審勘驗光碟筆錄，也沒有李男身體不適的記載，警員從駕駛警車折返李男嘔吐處，發現李車已駛離後，如何對李車攔查，也無記錄，此件是否是「合法攔停」而查獲李男酒駕，尚有疑問，因此認定李男上訴有理由，撤銷原判決，發回更裁。

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