塞文宣質疑大安區一年沒立委 羅智強提告苗博雅、羅文嘉涉選罷法

國民黨大安區立委參選人羅智強（左）今赴台北地檢署，提告苗博雅及民進黨前秘書長羅文嘉，涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭／攝影

近日，社民黨北市議員苗博雅在選區內居民信箱塞競選文宣，文宣載，「大安區是全台唯一沒有立委的地方，原因是為了羅智強把戶籍遷回來可以選立委」。國民黨大安區立委參選人羅智強認為受到抹黑，今赴台北地檢署，提告苗博雅及前立委羅文嘉，涉犯公職人員選舉罷免法。

國民黨智庫召集人簡榮宗說明，苗博雅透過夾報及塞文宣方式抹黑羅智強，文宣印著羅智強的臉部照片，載明「為了等一個人，大安一年沒立委」。羅智強認為，苗博雅說法不實，經他澄清後，羅文嘉仍於臉書轉發苗博雅的文宣，未盡查證之責。

羅智強表示，苗博雅很有錢，用黑函塞信箱的方式不實抹黑，他尊重苗對大安區立委能否補選的評論，但是有關「國民黨都在等羅智強選立委，所以讓大安區沒有立委補選」則是與事實不合的論述，羅智強質疑，苗博雅為了選舉，發黑函造謠，涉散播不實資訊，影響選舉，意圖使人不當選，涉犯公職人員選舉罷免法第104條。

國民黨籍台北市議員楊植斗表示，苗博雅要放下台北市議員職責，轉而競選大安區立委，實在對不起大安區民眾。