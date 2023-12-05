基進黨告發兩岸創投協會助陸招商 協會：交流活動均合法

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今赴台北地檢署，告發「中華兩岸創業投資發展協會」理事長高維楚涉犯國安法第2條。記者房荷庭／攝影

選舉將至，近日有里長收受及邀請里民接受赴陸旅遊招待情事，台灣基進不分區立委參選人楊佩樺今赴台北地檢署，告發中華兩岸創業投資發展協會理事長高維楚涉協助「2023海峽兩岸現代農業博覽會、海峽兩岸花卉博覽會」在台招商、舉辦優惠或免費赴陸旅遊團等事，涉犯國安法第2條。

高維楚今回應，無論是農業花卉博覽會或是兩岸參訪團，均是由中華兩岸創業投資發展協會的名義及資金安排參訪，他強調，協會沒有跟中國大陸政府拿任何一毛錢，交流團也是私下參訪，與中國大陸政府沒有關係。

楊佩樺表示，據里長透露，有赴陸旅遊行程包括海峽兩岸的農業博覽會還有花卉博覽會，經查，該博覽會企劃書載明，舉辦活動目的是「為貫徹習近平總書記重要指示批示合新時代黨解決台灣問題的總體方略，落實黨中央對台工作部署和2023年對台工作會議精神」。

對此，楊佩樺認為，中共採用各式各樣的交流名義包裝活動，此農業及花卉博覽會工作會議的精神就是恢復祖國統一。她認為，兩岸交流博覽會包括雙邊廠商，並質疑此博覽會由「中華兩岸創業投資發展協會」在台招展，負責人高維楚曾擔任中國國民黨桃園市客家委員會顧問一職。

楊佩樺質疑，過去高維楚多次舉辦價格優惠或是免費的赴陸交流團，質疑該旅行團可發函至廈門台辦協助民眾處理行程，用餐時有陸方官員一同用餐，懷疑金流來源及活動目的。

楊佩樺認為，高維楚協助中共舉辦活動，涉嫌違反國安法第2條。她表示，國安單位應查清統戰單位的相關金流，而政府遲遲未對國安相關法案，別再推託。

高維楚說，中華兩岸創業投資發展協會具有政府認證，此協會章程也有載明，以兩岸創業及參訪等事務作為主要業務，他認為，國內過於封閉，民眾應多走出台灣看看；針對楊佩樺今提告一事，高維楚說，待收到相關告發文件後，不排除提告楊佩樺涉犯誣告。