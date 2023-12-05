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土製「電鍋燙」害婦人毀容 美髮師判刑6月還得賠19萬
潘姓女子在高雄茄萣區經營美容院，前年2月2日潘女使用「電子鍋」為江姓女子燙髮，結果電子鍋塑膠管線鬆脫，導致高溫蒸氣噴向江女臉部，江女受傷毀容，潘被依過失傷害罪判刑6月確定，事後江女向潘求償76萬餘元，法院審理後，判潘女應賠江女19萬元定讞。
判決指出，電鍋燙在越南流行，主要以電子鍋、透明塑膠管、髮捲等器具製作而成，號稱燙好後好整理，頭髮也有捲度，江女經潘女安排，花了2700元請潘女幫她設計髮型。
前年2月2日上午，潘女利用電子鍋為江女燙髮時，因透明塑膠管線未鎖緊而脫落，導致頭部、臉部、左耳等處被高溫蒸氣燙生，耳廓還畸型及頭皮禿頭，即便接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復。
江女不滿，對潘女提告過失傷害，橋頭地院審理時，法官認為潘女未使用合格燙髮工具，導致江女有「重大難治之傷害」，依過失致重傷害罪判潘女7月徒刑，上訴二審後，高雄高分院認為江女未達重傷程度，改以過失傷害罪判6月徒刑，得易科罰金確定。
事後江女另提民事求償，包含醫藥費及精神慰撫金等，合計向潘女求償76萬8千元。法院審理時，潘女坦承她有疏失，但當天她有檢查器具多次，也積極協助江女就醫，她願意賠償江女損失，只是求償金額過大，她無力負擔。
橋院審理時，法官認為潘女有疏失，計算江女請求金額後，認為精神慰撫金以10萬元較為適當，加上醫療費等，判潘女應賠償26萬元餘元。
潘不服上訴，高雄高分院審酌她未確認電子鍋品質確有過失，但江女同意用電子鍋燙髮，本身也有「2成5」的責任，因此改判賠償19萬5千餘元比較合理，全案定讞。
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