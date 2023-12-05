台中4寶爸淪內衣大盜 闖社區偷女住戶黑細肩帶胸罩內褲

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中林姓男子已婚3個小孩各自讀國小、幼兒園，妻子肚子內第4名孩子也將出生，林卻無聊闖入1處社區曬衣場，偷2名女住戶的黑色細肩帶內衣、內褲，警方調閱監視器抓到人，林落網也坦承行竊，法院考量他態度、有4名小孩等一切情狀，依加重竊盜罪判他6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，林男2022年11月9日晚上6點多，獨自侵入西屯區一處公寓6樓的曬衣場，並徒手竊取2名女住戶洗完晾掛的1件黑色細肩帶內衣、1件內褲，分別約價值500元、300元，林男得手後就和1名身分不詳友人相約見面，並將偷來的內衣、內褲交付對方後逃逸。

因社區女住戶接連發現貼身私密衣物不翼而飛，經調閱監視器才驚覺遭人闖入並報警，警方循線掌握林男身分逮捕到案。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，表示有趁無人看管時偷偷溜進社區偷女性內衣褲，辯稱事後有將內衣褲放回去，2名女住戶也指認遭竊且並未拿回，另社區、附近路口監視器也拍下林男身影，並有現場照片可佐證。

法院審酌，林男不思以正當方式獲取財物，侵入2名女子的社區偷取財物，漠視他人財產法益，破壞居住安寧，危害社會治安。

法院也考量，林男犯後坦承，審酌其大學畢業學歷，有正當工作收入，且已婚有3名年幼孩子分別就讀小學、幼稚園，另第4名孩子也預計明年將出生等，但不用扶養父母。

由於林男當時是侵入社區行竊，已非普通竊盜而構成加重竊盜，其最輕本刑為6月以上徒刑，法院審理後判他6月有期徒刑，得易科罰金，未扣案黑色細肩帶內衣、內褲均沒收。