快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

就在今天！ 「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開搶 官方提醒注意「6要點」

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中4寶爸淪內衣大盜 闖社區偷女住戶黑細肩帶胸罩內褲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中林姓男子已婚3個小孩各自讀國小、幼兒園，妻子肚子內第4名孩子也將出生，林卻無聊闖入1處社區曬衣場，偷2名女住戶的黑色細肩帶內衣、內褲，警方調閱監視器抓到人，林落網也坦承行竊，法院考量他態度、有4名小孩等一切情狀，依加重竊盜罪判他6月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，林男2022年11月9日晚上6點多，獨自侵入西屯區一處公寓6樓的曬衣場，並徒手竊取2名女住戶洗完晾掛的1件黑色細肩帶內衣、1件內褲，分別約價值500元、300元，林男得手後就和1名身分不詳友人相約見面，並將偷來的內衣、內褲交付對方後逃逸。

因社區女住戶接連發現貼身私密衣物不翼而飛，經調閱監視器才驚覺遭人闖入並報警，警方循線掌握林男身分逮捕到案。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，表示有趁無人看管時偷偷溜進社區偷女性內衣褲，辯稱事後有將內衣褲放回去，2名女住戶也指認遭竊且並未拿回，另社區、附近路口監視器也拍下林男身影，並有現場照片可佐證。

法院審酌，林男不思以正當方式獲取財物，侵入2名女子的社區偷取財物，漠視他人財產法益，破壞居住安寧，危害社會治安。

法院也考量，林男犯後坦承，審酌其大學畢業學歷，有正當工作收入，且已婚有3名年幼孩子分別就讀小學、幼稚園，另第4名孩子也預計明年將出生等，但不用扶養父母。

由於林男當時是侵入社區行竊，已非普通竊盜而構成加重竊盜，其最輕本刑為6月以上徒刑，法院審理後判他6月有期徒刑，得易科罰金，未扣案黑色細肩帶內衣、內褲均沒收。

內褲 監視器 竊盜

延伸閱讀

企業3度捐贈竹縣行動書車 深入社區盼提升閱讀力

新北市社區心理衛生中心，與您共伴幸福「心」路程！

影／偷走洗衣店女內衣、外套 警巡經火車站眼尖揪竊嫌

崩潰全扔！妹子1習慣「內褲長蛆了」 眾人全搖頭：感覺環境也很髒

相關新聞

金管會「三大鐵律」沒有拘束力！金鼎投信結構債案 前董座張平沼夫妻無罪確定

金鼎投信公司前董事長張平沼被控處理結構式債券時，與妻子陳淑珠將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證券交易法背信罪判張7年6月...

林青霞最愛水餃店爆遺產風波 創辦人之妻開庭盼女兒勿捲入官司

金馬獎終身成就獎獲獎人林青霞最愛故鄉味「東門興記」水餃創辦人郭禮忠過世留有大筆遺產，女兒郭雅慧、郭秀慧因財產分配控告母親...

退休護師LINE群貼文遭控違選罷法獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

一名退休柴姓護理師，去年在通訊軟體LINE「八百壯士協會期班團體代表」涉刊登貼文指「全台灣個牙醫師公會在幫陳時中動員、每...

感情生變遷怒親家 高雄男造假遇詐送妻全家「警示戶」

26歲張姓男子和傅姓妻子感情出問題，張男又和妻子胞妹有金錢糾紛，張為了報復妻子全家，先在IG貼文「送你全家警示戶」，去年...

塞文宣質疑大安區一年沒立委 羅智強提告苗博雅、羅文嘉涉選罷法

近日，社民黨北市議員苗博雅在選區內居民信箱塞競選文宣，文宣載，「大安區是全台唯一沒有立委的地方，原因是為了羅智強把戶籍遷...

佯裝釣客派出所旁剪光電場電纜 南警逮人起獲逾300公斤

陳姓男子佯裝釣客，竟利用暗夜在派出所不到100公尺旁南市七股某光電場偷剪電纜線，警方落實勤務發現可疑車輛及電纜線戳破謊言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。