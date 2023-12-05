快訊

死得冤枉！俄國少將誤觸自家人擺設地雷身亡 第7位殉職將領

反送中要角周庭棄保 港府發「嚴正聲明」揚言全力追捕、終身追捕

美麗島最新民調／賴蕭配支持度38％回穩「與侯康配拉開差距」柯盈配持續下探

男子遇警主動坦承遭通緝 警聞酒氣再測又酒駕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

林姓男子開車行車不穩遇警方攔查，自己承認是通緝犯，涉酒駕被通緝。員警發覺他說話已帶醉意，另對他酒測，發現他又涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。

林姓男子（50歲）於12月3日晚間9時許，開車載女姓友人，經過高雄市鳳山區鳳松路與建國路二段口，因行車搖晃，高雄市警鳳山分局員警上前攔查，林男下車後，便主動向員警說，「我是通緝犯」，令員警驚訝。

員警問林男怎會知道自己被通緝，他自稱一直在市場忙工作，好久沒回家收信，也沒去地檢署應訊，才認為應該早就被通緝。警方一查電腦資料，果然發覺他涉公共危險嫌，9月間遭台南地檢署發布通緝。

雙方談話中，員警聞到林男身上的發出酒氣，問他「是不是也有喝酒？」，林男見警方抓包，只好坦承酒駕，經酒測，酒測值每公升0.51毫克，立即逮捕他，再依公共危險罪嫌移送法辦。

林姓男子（右）開車遇警方攔查，自己承認通緝，經酒測又酒駕再度被捕。記者林保光／翻攝
林姓男子（右）開車遇警方攔查，自己承認通緝，經酒測又酒駕再度被捕。記者林保光／翻攝

通緝 酒駕 酒測

延伸閱讀

一個過彎碰聲巨響 便利店員工衝出一看 車撞分隔島全毀

民進黨台東縣議員酒駕 臉書湧數百人按讚還加油讓網友傻眼

民進黨台東縣黨部主委簡維國酒駕車禍 發聲明道歉

高雄男騎機車邊彈菸蒂 遭警攔查嚇出冷汗原來事有蹊蹺

相關新聞

男子遇警主動坦承遭通緝 警聞酒氣再測又酒駕

林姓男子開車行車不穩遇警方攔查，自己承認是通緝犯，涉酒駕被通緝。員警發覺他說話已帶醉意，另對他酒測，發現他又涉嫌酒駕，依...

大陸遭槍傷匯款帳戶卻在台灣 苗警戳破網交醫師男騙局

苗栗縣公館鄉59歲陳姓婦人網路交友，認識自稱菲律賓籍醫生網友，日前聲稱在大陸受槍傷，求助匯款2萬5000元的帳戶卻在國內...

拿雨鞋又歸還 男子仍被判竊盜拘役30日

嘉義縣李姓男子涉嫌竊取劉姓女子放置於鞋櫃內1雙雨鞋，事後覺得不妥，李男將雨鞋歸還放在門前，劉女發現雨鞋被挪動過，因而報警...

為治療流浪貓！女子募足醫療費仍持續募款 被依詐欺罪判刑

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費。動物醫院約一周後告知謝女，預估醫藥費6萬多元，當時謝女已募到13萬多元，卻仍...

媳婦像免費勞工從早做到晚、丈夫還搞小三 彰化法官判准離婚

彰化縣一家老字號醬油公司的長媳不堪像家族「傭人」，既要幫忙製作醬油、煮員工伙食，又要侍奉公婆、照顧孩子和打理家務，上午4...

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。