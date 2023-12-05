男子遇警主動坦承遭通緝 警聞酒氣再測又酒駕
林姓男子開車行車不穩遇警方攔查，自己承認是通緝犯，涉酒駕被通緝。員警發覺他說話已帶醉意，另對他酒測，發現他又涉嫌酒駕，依公共危險罪嫌移送法辦。
林姓男子（50歲）於12月3日晚間9時許，開車載女姓友人，經過高雄市鳳山區鳳松路與建國路二段口，因行車搖晃，高雄市警鳳山分局員警上前攔查，林男下車後，便主動向員警說，「我是通緝犯」，令員警驚訝。
員警問林男怎會知道自己被通緝，他自稱一直在市場忙工作，好久沒回家收信，也沒去地檢署應訊，才認為應該早就被通緝。警方一查電腦資料，果然發覺他涉公共危險嫌，9月間遭台南地檢署發布通緝。
雙方談話中，員警聞到林男身上的發出酒氣，問他「是不是也有喝酒？」，林男見警方抓包，只好坦承酒駕，經酒測，酒測值每公升0.51毫克，立即逮捕他，再依公共危險罪嫌移送法辦。
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