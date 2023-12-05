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拿雨鞋又歸還 男子仍被判竊盜拘役30日

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣李姓男子涉嫌竊取劉姓女子放置於鞋櫃內1雙雨鞋，事後覺得不妥，李男將雨鞋歸還放在門前，劉女發現雨鞋被挪動過，因而報警，警方調監視器循線將李男送辦。嘉義地方法院依竊盜罪嫌判處拘役30日，得易科罰金3萬，可以上訴。

今年8月13日，李男騎腳踏車經過劉女住處時，涉嫌竊取門外、鞋櫃內的黑色雨鞋1雙，得手後旋即逃離現場。李男後來自己覺得行為不妥，主動返回劉女處所，將黑色雨鞋置於住處前方地面上，劉女發現黑色雨鞋擺放位置不同，報警處理，經警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲李男送辦，檢方依竊盜罪嫌送辦。

法院審酌，李男有多次竊盜犯行，正值青壯，恣意竊取被害人住處前方鞋櫃內的黑色雨鞋1雙，欠缺尊重他人財產權之法治觀念；但是犯後坦承犯行，行竊黑色雨鞋得手後，因自覺行為不妥，又歸還黑色雨鞋，有悔意；兼衡智識程度、無業、經濟狀況等，判處犯竊盜罪處拘役30日，得易科罰金，以1千元折算1日。

男子拿走雨鞋又歸還，已涉犯竊盜罪。圖／資料照片
男子拿走雨鞋又歸還，已涉犯竊盜罪。圖／資料照片

竊盜 監視器 嘉義

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