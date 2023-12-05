拿雨鞋又歸還 男子仍被判竊盜拘役30日

嘉義縣李姓男子涉嫌竊取劉姓女子放置於鞋櫃內1雙雨鞋，事後覺得不妥，李男將雨鞋歸還放在門前，劉女發現雨鞋被挪動過，因而報警，警方調監視器循線將李男送辦。嘉義地方法院依竊盜罪嫌判處拘役30日，得易科罰金3萬，可以上訴。

今年8月13日，李男騎腳踏車經過劉女住處時，涉嫌竊取門外、鞋櫃內的黑色雨鞋1雙，得手後旋即逃離現場。李男後來自己覺得行為不妥，主動返回劉女處所，將黑色雨鞋置於住處前方地面上，劉女發現黑色雨鞋擺放位置不同，報警處理，經警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲李男送辦，檢方依竊盜罪嫌送辦。