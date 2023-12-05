聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿雨鞋又歸還 男子仍被判竊盜拘役30日
嘉義縣李姓男子涉嫌竊取劉姓女子放置於鞋櫃內1雙雨鞋，事後覺得不妥，李男將雨鞋歸還放在門前，劉女發現雨鞋被挪動過，因而報警，警方調監視器循線將李男送辦。嘉義地方法院依竊盜罪嫌判處拘役30日，得易科罰金3萬，可以上訴。
今年8月13日，李男騎腳踏車經過劉女住處時，涉嫌竊取門外、鞋櫃內的黑色雨鞋1雙，得手後旋即逃離現場。李男後來自己覺得行為不妥，主動返回劉女處所，將黑色雨鞋置於住處前方地面上，劉女發現黑色雨鞋擺放位置不同，報警處理，經警方調閱監視器錄影畫面，循線查獲李男送辦，檢方依竊盜罪嫌送辦。
法院審酌，李男有多次竊盜犯行，正值青壯，恣意竊取被害人住處前方鞋櫃內的黑色雨鞋1雙，欠缺尊重他人財產權之法治觀念；但是犯後坦承犯行，行竊黑色雨鞋得手後，因自覺行為不妥，又歸還黑色雨鞋，有悔意；兼衡智識程度、無業、經濟狀況等，判處犯竊盜罪處拘役30日，得易科罰金，以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言