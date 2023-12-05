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「讓全校都看到你的美乳」 男騙取私密影像還威脅性侵

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄冷姓男子前年2月網路認識21歲女子，要女方裸露胸部拍攝照片、影片，女方傳送畫面後，冷卻網路散布，隔月還傳訊要在學校公開對方美照，以此脅迫性交，當女赴旅店與冷碰面時，女趁隙用手機向友求救，才得以免於性侵；冷被依意圖散布而持有猥褻影像罪、強制性交未遂罪，一審判刑1年8月。

判決指出，冷男2月透過交友軟體「Goodnight」結識女子不久，就用微信告知對方，想進一步交往，但希望能看見她的臉龐、胸部及身體，要求對方傳送裸露胸部的照片、影片。

怎料，冷男握有女方私密影像後，竟在網路論壇上，以「有人要看性感美照麻」大膽貼文，散布女方私密畫面供人猥褻，同日， 冷男為脅迫女方與他發生性關係，還傳送「在ＸＸ（學校名）紅起來吧」、「我一定讓全校都看到你的美乳」等威脅字句，逼女方就範。

女方心生畏懼，兩天後，依冷男指示前往某旅店碰面，在此之前，女方將被冷威脅的事全都告知友人，並在幾位友人陪同下，來到旅店門口，請友人在她傳訊時，即刻搭救。

女方進到房間時，對冷說「如果我找你做的話，就不要傳出去」，冷同意後，便逕自在床上脫衣到僅剩內褲，女方則在床邊先脫去外套，並趁背對冷時，趕緊傳訊求救。

就在冷將女方拉到床上，脫去女方上衣後撫摸、猥褻之際，床邊電話響起，冷男接聽完電話後，就開始收東西準備離去，直到旅店人員與友人開門將他制服。

合議庭審酌，冷男素行不佳有前科在案，且僅就部分犯行坦承，又考量冷男犯罪動機、情節輕重，且未與女方和解，依此量刑。

高雄冷姓男子網路騙取女子私密影像後，除在網路論壇上散播外，還意圖性侵。示意圖／ingimage
高雄冷姓男子網路騙取女子私密影像後，除在網路論壇上散播外，還意圖性侵。示意圖／ingimage

網路 猥褻

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