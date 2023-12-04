快訊

美麗島公布大選民調！賴蕭配、柯盈配支持度上升 侯康配下滑

原要開車回診...6旬翁快速道路上高速猛撞槽車 3秒奪命影片曝光

日本最可愛高中生出爐！16歲小高一瞞著媽媽報名 首次參賽就奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦像免費勞工從早做到晚、丈夫還搞小三 彰化法官判准離婚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一家老字號醬油公司的長媳不堪像家族「傭人」，既要幫忙製作醬油、煮員工伙食，又要侍奉公婆、照顧孩子和打理家務，上午4、5點起床，晚上10、11才能休息，丈夫未按時給家用，兒子還目睹爸爸在外有小三。這名長媳訴請離婚，她丈夫出庭並未抗辯。法官以兩人婚姻已有難以維繫的重大理由，判准離婚。

彰化縣很多傳統產業的家族公司，把媳婦當作免費員工的不只有這家老字號醬油公司，農業縣婦女礙於顏面並寄望「多年媳婦熬成婆」，通常忍耐到終老，這名離家多年自立撫養孩子成人的長媳年逾60歲，仍選擇訴請離婚，不願再與前夫連繫。這家醬油公司財務不順利，目前經濟部網站顯示公司狀態「廢止」。

判決書指出，這名醬油公司的媳婦婚後到醬油工廠製作醬油，在家做家事，照顧一家老小，從早忙到晚，公公和丈夫把她當作「免費勞力」從未給薪水，僅給買菜錢和家庭生活費，給予的時間和金額不穩定，甚至拒絕給孩子的註冊費，她多次溝通無效，不堪長期長時間提供無償勞務，婚後第十七年攜子搬到台中市定居，自立撫養孩子完成大學學業。

她的兒子證稱，媽媽給他的印象是一般家庭主婦兼勞工，從早工作到晚，祖父和爸爸都沒給生活費，媽媽做傳真銷賺錢貼補開銷，後來醬油公司債務一大堆，爸爸躲債，債務丟給媽媽處理，他和媽媽搬離彰化縣；有一次他回彰化搭爸爸的車，看見車上有的女人，晚上爸爸和那女人著貼身衣服同睡；媽媽在外上班辛苦賺錢，爸爸問他是否媽媽跟別人有一腿。

法官認為，醬油公司第二代夫婦分居25年迄今鮮有聯繫，雙方感情在此數年中已磨損耗盡，二人婚姻維繫不復存有互信、互愛的實質內涵，足認原告主張兩造間婚姻已有難以維持的重大事由，堪信為真實，因此判准離婚。

彰化縣曾經風光一時的醬油公司經營目前廢止中，第二代婚姻失和也浮上檯面，法官判准離婚。記者簡慧珍／攝影
彰化縣曾經風光一時的醬油公司經營目前廢止中，第二代婚姻失和也浮上檯面，法官判准離婚。記者簡慧珍／攝影

爸爸

延伸閱讀

「萬老師」郭昱晴彰化輔選 曝接下綠營不分區原因：是韓國瑜讓我願意站出來

彰化西濱慶安水道 「嬉濱海豚公園」新名出爐 將開放使用

辣個男人要來了 韓國瑜明晚將到彰化為楊曜聰站台

丈夫死不簽字！拖5年神社許願後離婚成功 泰國女長跑「20公里」還願

相關新聞

行政執行署拍賣會 「遊艇」成標的首拍306萬元拍定

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，較少見的標的物是俗稱「遊艇」的娛樂漁船。這艘名為「聖堡威廉號」遊...

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

36歲許姓女律師大打「勝率最高離婚律師」廣告，還在主持的律師事務所網站以「在高雄地區深耕34年」、「高雄律師最強律師免費...

北市清潔隊員互砍2死1傷 傷者出院辯正當防衛仍遭聲押

台北市環保局清潔隊建成分隊「以工代賑」員工高男、王男，日前爆發糾紛，高男涉找來廖男、李男助陣，在蘭州街持刀砍向王男，高、...

為治療流浪貓！女子募足醫療費仍持續募款 被依詐欺罪判刑

謝姓女子拾獲受傷流浪貓送醫，上網籌募醫藥費。動物醫院約一周後告知謝女，預估醫藥費6萬多元，當時謝女已募到13萬多元，卻仍...

在監投票案 憲法法庭8日開說明會

林姓受刑人聲請獄中投票，最高行政法院日前駁回聲請確定。林姓受刑人聲請裁判憲法審查及暫時處分。憲法法庭預計12日8日下午舉...

司改問題叢生 民團盼候選人提解方

「盼候選人重視司法案件過多、檢察官濫權、恐龍法官等問題！」司改團體「司法正義行動聯盟」4日指出，三黨總統參選人雖有對司法改革提出意見，但大都在增加司法系統壓力，對已經癱瘓的司法系統造成更大的負擔。他們呼籲總統與立委候選人優先考慮解決司法案件過多、檢察官濫權等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。