媳婦像免費勞工從早做到晚、丈夫還搞小三 彰化法官判准離婚

彰化縣一家老字號醬油公司的長媳不堪像家族「傭人」，既要幫忙製作醬油、煮員工伙食，又要侍奉公婆、照顧孩子和打理家務，上午4、5點起床，晚上10、11才能休息，丈夫未按時給家用，兒子還目睹爸爸在外有小三。這名長媳訴請離婚，她丈夫出庭並未抗辯。法官以兩人婚姻已有難以維繫的重大理由，判准離婚。

彰化縣很多傳統產業的家族公司，把媳婦當作免費員工的不只有這家老字號醬油公司，農業縣婦女礙於顏面並寄望「多年媳婦熬成婆」，通常忍耐到終老，這名離家多年自立撫養孩子成人的長媳年逾60歲，仍選擇訴請離婚，不願再與前夫連繫。這家醬油公司財務不順利，目前經濟部網站顯示公司狀態「廢止」。

判決書指出，這名醬油公司的媳婦婚後到醬油工廠製作醬油，在家做家事，照顧一家老小，從早忙到晚，公公和丈夫把她當作「免費勞力」從未給薪水，僅給買菜錢和家庭生活費，給予的時間和金額不穩定，甚至拒絕給孩子的註冊費，她多次溝通無效，不堪長期長時間提供無償勞務，婚後第十七年攜子搬到台中市定居，自立撫養孩子完成大學學業。

她的兒子證稱，媽媽給他的印象是一般家庭主婦兼勞工，從早工作到晚，祖父和爸爸都沒給生活費，媽媽做傳真銷賺錢貼補開銷，後來醬油公司債務一大堆，爸爸躲債，債務丟給媽媽處理，他和媽媽搬離彰化縣；有一次他回彰化搭爸爸的車，看見車上有的女人，晚上爸爸和那女人著貼身衣服同睡；媽媽在外上班辛苦賺錢，爸爸問他是否媽媽跟別人有一腿。