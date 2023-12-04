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行政執行署拍賣會 「遊艇」成標的首拍306萬元拍定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦聯合拍賣會，較少見的標的物是俗稱「遊艇」的娛樂漁船。這艘名為「聖堡威廉號」遊艇是不法吸金集團成員名下財產，目前停放在基隆八斗子漁港。法院雖未宣告沒收，但台南地檢署認應抵償犯罪所得，委由宜蘭分署拍賣。今天首拍以306萬元拍定，變賣所得將交由南檢發還被害人。

宜蘭分署今天在基隆舉辦聯合拍賣會，行政執行署長黃玉垣、基隆地檢署檢察長李嘉明和宜蘭分署分署長吳廣莉到場督導拍賣作業。拍賣標的除了聖堡威廉號遊艇，還有新北市萬里區鄰近那米哥莊園的建物及4筆千坪土地。

宜蘭分署表示，海商法中的「船舶」準用不動產拍賣程序，但在法拍市場並不多見。由於聖堡威廉號漁業執照只是逾期，但未撤銷，吸引多名買家關注。首拍底價300萬元，最後以306萬元拍定。

新北市林姓男子因欠繳遺產稅400多萬元，宜蘭分署今天拍賣林男名下萬里區共2655坪土地及14.6坪未保存登記建物，底價1090萬元，吸引3組人馬投標，最後以近底價3倍的3001萬元拍定。七堵區某汽車修理公司因積欠營利事業所得稅200萬多元，分署也拍賣名下空壓機和驗車設備，最後以82.5萬元拍定。

宜蘭分署每月第「一」個周「二」下午「三」點在宜蘭分署舉辦聯合拍賣會，前一天另在基隆行政執行官辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。基隆辦公室今天拍定金額共3389.5萬元。

法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣新北市萬里區2655坪土地，底價1090萬元，最後以3001萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣新北市萬里區2655坪土地，底價1090萬元，最後以3001萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦不動產拍賣會，吸引買家到場投標。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室舉辦不動產拍賣會，吸引買家到場投標。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室拍賣「聖堡威廉號」遊艇，底價300萬元，並以306萬元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天在基隆辦公室拍賣「聖堡威廉號」遊艇，底價300萬元，並以306萬元拍定。圖／宜蘭分署提供

宜蘭 基隆

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